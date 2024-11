Clube Central: pouso do helicóptero na praia será realizado por empresa de táxi aéreo, seguindo as exigências - Sérgio Bastos

Clube Central: pouso do helicóptero na praia será realizado por empresa de táxi aéreo, seguindo as exigênciasSérgio Bastos

Publicado 13/11/2024 17:39 | Atualizado 13/11/2024 17:39

Niterói - O Papai Noel vai chegar novamente de helicóptero na Praia de Icaraí para espalhar alegria por toda Niterói. A iniciativa é do Clube Central e pretende encher a cidade de sorrisos e encanto com a visita especial do bom velhinho. O evento acontece no dia 08 de dezembro, na frente do Central, a partir das 10 horas.

O pouso do helicóptero na praia será realizado por uma empresa de táxi aéreo especializada, seguindo todas as exigências das autoridades competentes, na forma exigida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Presidente do Clube Central e da Associação de Clubes de Niterói (ACN), Fernando Tinoco, ao lado do Professor de Educação Física, Paulo Hage, idealizador do evento que acontecerá pelo terceiro ano consecutivo, reforçou o convite à população:

"Estamos caminhando para o terceiro ano desta iniciativa inovadora e tem sido lindo ver adultos e crianças emocionadas com a aterrissagem. O Clube Central busca desta forma contribuir ainda mais para fortalecer o verdadeiro espírito de Natal e mostrar também sua preocupação social. Como sempre, depois da chegada e dos cumprimentos, deixaremos um Papai Noel na porta do clube, recebendo as crianças e batendo fotos de sócios e não sócios, até não haver mais demanda. E no interior do clube, além dos sócios, convidados e parceiros, recebemos crianças em situação de vulnerabilidade, indicadas por projetos sociais e pela Paróquia de São Judas Tadeu.", disse o advogado Fernando Tinoco, Presidente do Clube Central e também da Associação de Clubes de Niterói.

No momento da chegada do Papai Noel a areia da praia é completamente molhada na área destinada ao pouso, com dois caminhões pipa apoiando para atender a exigência de compactar o solo e impedir que a areia voe. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) prestará todo o apoio necessário, assim como a Nittrans, que ajuda a organizar o trânsito e o fluxo de pessoas na via.