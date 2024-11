Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, recebe mostra de Renato Shamá - Reprodução

Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, recebe mostra de Renato ShamáReprodução

Publicado 13/11/2024 17:33

Niterói - Até 30 de novembro, os frequentadores da Sala Nelson Pereira dos Santos, no Centro Petrobras de Cinema, poderão visitar a exposição Still Life – Natureza Morta, do artista visual Renato Shamá.



Por meio de manchas, pinceladas e rabiscos rápidos, o artista procura mostrar a natureza em um processo rápido e instantâneo, com suas mãos captando as impressões da realidade à sua frente.



Cada obra é uma brincadeira de compor, seja de forma aleatória e espontânea, seja de forma metódica e formal. São ricas de memórias e situações que a simples observação pode reviver, prestar atenção ao nosso entorno.



Um café à tarde com algum amigo, um café da manhã agradável, flores recebidas como presente de alguém, são sempre boas lembranças, memórias das situações vividas.



O artista procura dar ênfase a essas lembranças como se suas obras também fossem ricas de uma simbologia própria, convidando o espectador a educar o olhar para a natureza, para os momentos do seu dia a dia, e até mesmo para a sua própria memória.

O artista



Carioca, Renato Shamá começou sua trajetória nas artes influenciado pelos trabalhos de seu avô. Desenvolveu a pintura de forma inicial com Silas de Andrade, em um ateliê de Niterói. A partir de então pintou durante 3 anos em ateliê e em casa. Uma mera curiosidade e hobby virou atração de verdade ao se inscrever na graduação em Pintura pela Escola de Belas Artes (EBA), da UFRJ.



Durante a faculdade começou a atuar profissionalmente, participando de exposições coletivas, em Niterói, São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro.



Shamá trabalha o tema de retratos, o impressionismo, o procedimento de pintura da mancha, assim como os temas tradicionais: natureza morta, marinha, paisagem, figura humana, etc. Já estudou de forma experimental, indo em direção ao "Sincretismo", à filosofia deleuziana (Gilles Deleuze), à literatura de Marcel Proust e à busca do autoconhecimento. Ultimamente tem explorado o campo do espiritismo, sua religião, e de sua família.



SERVIÇO



Exposição: Still Life - Natureza Morta, de Renato Shamá

Data: Até 30 de novembro de 2024

Visitação: Durante os espetáculos

Classificação Indicativa: Livre

Evento gratuito

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói