Prefeito Axel Grael: falando sobre proteção da população diante das mudanças climáticas - Divulgação

Prefeito Axel Grael: falando sobre proteção da população diante das mudanças climáticas Divulgação

Publicado 12/11/2024 15:59

Niterói – A cidade de Niterói foi destaque nesta segunda-feira (11) na Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP 29, que acontece em Baku, no Azerbaijão. A cidade foi citada como referência na adaptação para proteger a população diante das mudanças climáticas. Os investimentos em contenção de encostas, a qualificação da Defesa Civil e as obras de drenagem em mais de 500 vias foram citados como exemplos a serem seguidos por outros municípios.

Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Axel Grael também falou sobre a importância da união dos governos Federal, estaduais e municipais para o efetivo enfrentamento às mudanças climáticas, ratificando a necessidade de viabilizar recursos e capacidade técnica.

"Niterói está fazendo seu dever de casa. Mas, para aumentar o engajamento de outras cidades, o financiamento das obras precisa ser resolvido nos níveis global, nacional e local. É urgente a mitigação das consequências dos gases do efeito estufa. É urgente enfrentar o desafio da captação de recursos e da capacidade técnica de muitas cidades para que a solução não fique limitada ao discurso", disse Grael, que participou de painel no estande do Consórcio da Amazônia Brasileira e de uma mesa de discussão com representantes de Istambul e da Califórnia.

Investimentos municipais – Desde 2013, a Prefeitura de Niterói já investiu cerca de R$ 1 bilhão em mais de 150 obras de contenção de encostas e mais de R$ 500 milhões em drenagem e pavimentação. Atualmente, a Prefeitura está realizando obras de urbanização, que incluem serviços de drenagem, pavimentação e contenção de encostas nas comunidades do Maceió, Caniçal, Souza Soares, Grota, Igrejinha, Bonsucesso, Mineirinho, Caranguejo, Barreira e Monan, entre outras. As localidades também são beneficiadas com revitalização de acessos e áreas de convívio, incluindo instalação de itens de lazer para jovens, adultos e idosos, além de pontos de coleta de lixo. Estão previstas, ainda, a restauração e a instalação de novas áreas de iluminação em LED e a implementação de paisagismo.

Já foram aplicados mais de R$ 200 milhões no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, integrando setores para atuação preventiva e preparação para desastres. A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, uma das mais qualificadas do país, opera com tecnologias avançadas, incluindo 46 pluviômetros automáticos, 37 sirenes e um radar meteorológico. Além disso, já foram capacitados mais de 3 mil voluntários em 153 Núcleos de Defesa Civil, reforçando a atuação preventiva e comunitária. Recentemente, a cidade adquiriu 8 estações hidrológicas e 3 meteorológicas, e, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), desenvolve sensores barométricos e Inteligência Artificial para monitorar alagamentos.