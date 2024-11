Niterói: Prefeito Axel Grael representando todos os prefeitos do Brasil em conferência internacional - Divulgação

Publicado 12/11/2024 11:17

Niterói - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, está em Baku, no Azerbaijão, representando os prefeitos de todo o País na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, a COP-29.

Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Grael se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o governador do Pará, Helder Barbalho. Muitas conversas sobre a COP 30, que acontecerá no próximo ano em Belém (PA).