Festuris: stand da Neltur mostrou, em Gramado, as belezas naturais e arquitetônicas da cidadeDivulgação

Publicado 11/11/2024 15:52

Niterói - "Saber que a Neltur e Niterói (minha terra) estão na Festuris, é muito bom, ainda mais nesta 36ª Edição, tão significativa pra quem trabalha com o Turismo, isso mostra que Niterói está conectada com o turismo internacional”, destacou Marcelo Freixo, Presidente da Embratur, na abertura da Feira Internacional de Turismo ( Festuris), em Gramado.



A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) divulgou Niterói, até ontem, dia 10 (domingo), durante a 36a Edição do Festuris, no Serra Park, em Gramado (RS).

Niterói esteve presente com uma equipe técnica no estande da Secretaria Estadual de Turismo, divulgando toda sua história, suas belezas arquitetônicas e naturais, com orientações e informações sobre seus atrativos turísticos, na Festuris, a mais efetiva Feira de turismo internacional das Américas.



Para André Bento, Presidente da Neltur, Niterói tem sido presente nas principais feiras de Turismo nacional e internacional, mostrando através dos estandes da Embratur ou da Setur (Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro), todo o seu potencial turístico como o Museu de Arte Contemporânea, o Caminho Niemeyer e sua vocação para o ecoturismo com suas belezas naturais. O reconhecimento feito pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, mostra que estamos no caminho certo.



André Bento acrescenta que, além das feiras, Niterói vem atraindo importantes eventos para impactar o turismo na cidade como “Luzes da Coréia”, que levou ao MAC mais de 100 mil pessoas. Agora, em dezembro, a cidade recebe o Tomorrow Blue Economy , um evento sobre a economia do mar, que será no Caminho Niemeyer.



Em Gramado, a abertura do Festuris lotou o Palácio dos Festivais, na noite de quinta-feira (7), reunindo autoridades da cidade gaúcha, de instituições nacionais e internacionais. O início da abertura do Festuris teve apresentação do Grupo Folclórico da República Dominicana e foi encerrada com artistas cantando o hino do Rio Grande do Sul.