Zona Norte da cidade: agora também com o sistema Nitbike
Bruno Eduardo Alves

Publicado 11/11/2024 13:58

Niterói - A Prefeitura passou, de 2014 a 2024, pelo maior ciclo de investimentos públicos da história da cidade: são R$ 4,3 bilhões empenhados em obras de infraestrutura para resolver problemas que persistiam há anos. O Plano Niterói 450 Anos foi estruturado para a retomada da economia de Niterói. Na atual gestão, os investimentos chegaram a R$ 2,6 bilhões (valores até setembro de 2024). Somente este ano, o valor dos investimentos é o triplo do registrado em 2021 e deve chegar a R$ 1 bilhão até o fim de dezembro. A Zona Norte, neste momento, também passa pela transição da iluminação pública para LED nas principais ruas e comunidades, e recapeamento asfáltico.



Com a premissa de que todas as regiões da cidade devem se beneficiar da capacidade de investimento de Niterói, a Zona Norte recebeu muitas ações importantes para a população. Desde 2021, os investimentos realizados pela Prefeitura em bairros da Zona Norte chegam a R$ 1.014.400.000,00.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a Zona Norte teve obras de contenção de encostas que superaram R$ 300 milhões neste período de quase quatro anos.



“Niterói é a cidade que mais investiu em resiliência para se proteger dos efeitos das mudanças climáticas. As prioridades foram a contenção de encostas, drenagem, a estruturação da Defesa Civil da cidade e a criação da Secretaria Municipal do Clima, a primeira do Brasil. Os investimentos em contenção são elevados, mas controlam riscos geotécnicos, evitam deslizamento de encostas e protegem a vida da população em situação de maior vulnerabilidade. Desde 2021, foram realizadas 60 obras de contenção de encostas na Zona Norte, que se somam aos investimentos em contenção de encostas em toda a cidade, que superaram a marca de R$ 500 milhões neste período”, afirmou o prefeito.



Urbanização de comunidades



Em 2022, no Plano Niterói 450 Anos – Eixo Comunidades, a Prefeitura anunciou um conjunto de investimentos na melhoria da infraestrutura geral de comunidades de Niterói. Foram destinados para estas obras quase R$ 104 milhões, o maior investimento já realizado em infraestrutura nas comunidades da cidade.



As áreas beneficiadas receberam e recebem projetos estruturantes e de melhoria da qualidade de vida dos moradores. São obras de acessos e vias internas, saneamento, drenagem, contenção de encostas, iluminação, arborização, implantação de equipamentos comunitários e outros avanços. Cada localidade recebeu um projeto próprio, que foi apresentado aos moradores antes da execução.



Estão em andamento na Zona Norte obras de urbanização nas seguintes comunidades: Holofote, Mineirinho, Buraco do Boi, Souza Soares e Papagaio. Com as intervenções em outras regiões da cidade, são no total 12 comunidades. De acordo com prioridades da Prefeitura, a concessionária Águas de Niterói desenvolveu ações na Zona Norte, como a implantação da rede de esgoto na Engenhoca, a transposição da ETE Barreto para Toque Toque e o retrofit do Reservatório do Caramujo.



Drenagem e pavimentação

Uma das maiores obras de macrodrenagem realizadas em Niterói está em andamento para resolver um dos mais graves problemas de alagamento no Barreto e Engenhoca. A obra abrange as ruas José Vicente Sobrinho e General Castrioto, além de outras ruas adjacentes. A intervenção tem previsão de término para janeiro de 2026. A obra está orçada em R$ 76 milhões.



Restaurante Popular



Com investimento de quase R$ 17 milhões, o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus foi inaugurado no aniversário de 450 anos de Niterói, na Alameda São Boaventura, no Fonseca. O local contará ainda, no segundo andar, com um espaço onde funcionará uma escola de formação em gastronomia, a primeira de caráter público no estado do Rio. A escola terá uma cozinha pedagógica para qualificar os alunos para o mercado de trabalho. A intenção é formar jovens e adultos nos cursos de Gastronomia, Padaria e Serviço para Bares e Restaurantes.



Saúde



De 2021 a 2024, os investimentos da Prefeitura em Saúde na Zona Norte incluíram implantação de novas unidades, reforma em equipamentos existentes e aquisição de equipamentos para hospitais. Dentre as obras para equipamentos de Saúde, estão a reforma do Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, a reforma do PMF do Baldeador e a inauguração da nova UTI do Hospital Orêncio de Freitas. Com uma média mensal de 190 a 200 cirurgias, 800 atendimentos ambulatoriais e 10 mil exames realizados, o HOF é um dos principais centros de atendimento médico da cidade.



A Zona Norte também recebeu o novo PMF do Morro do Holofote. Em julho de 2024, houve a entrega do Módulo do Programa Médico de Família da Ilha da Conceição, que atende quase 6 mil pessoas. Em agosto, foi a vez da entrega das obras do Médico de Família da Vila Ipiranga (Módulo Médico de Família Vilma Espin).



Educação



Um destaque dos investimentos municipais em Educação na Zona Norte foram a municipalização da estrutura do antigo clube Tio Sam, no Barreto, a reforma e a modernização do tradicional ginásio que sediou eventos esportivos importantes no passado. Agora o espaço é dedicado a atividades esportivas para mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal de Educação.



Houve também a entrega da UMEI Therezinha Kalil Petrus, a reforma da UMEI Noronha Santos e a conclusão da UMEI Professor Edison Rodrigues Barreto, no Fonseca, com capacidade para 140 vagas em tempo integral. Na Zona Norte, a Prefeitura adquiriu imóveis para transformar em escolas e realizou obras de manutenção e reformas de unidades escolares.



Educação tecnológica



A Prefeitura investiu na reforma da Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca, no início da construção da PUD de Santa Bárbara e na reforma dos telecentros. Essas medidas foram tomadas para melhorar a conectividade e os serviços digitais.



Trânsito e mobilidade



Com investimento de R$ 33,2 milhões, uma das mais relevantes obras na Zona Norte de Niterói é o Terminal de Ônibus do Caramujo. O novo terminal terá efeito direto no trânsito da Alameda São Boaventura e de toda a Zona Norte. O objetivo é desafogar o Terminal João Goulart, no Centro, que hoje recebe 1000 ônibus por dia e atende a 300 mil passageiros, uma demanda muito acima da capacidade prevista originalmente. A obra está em andamento e o prazo de conclusão é maio de 2026. As obras incluem a implantação de soluções viárias para o trânsito, ciclovias e estações da Nitbike.



Equipamentos esportivos



Os investimentos em infraestrutura e programas de esporte educativo e social foram prioridades na atual gestão. Espaços precários foram recuperados e inseridos em programas de formação esportiva. Na Zona Norte, foram realizados ou estão em obras 33 campos, quadras e outros equipamentos esportivos públicos, num total de R$ 27, 5 milhões. São exemplos a reforma do Complexo Esportivo do Barreto, o ginásio do antigo clube Tio Sam, o Campo da Leopoldina e outros.



As obras realizadas na Leopoldina envolveram uma área de quase 3 mil metros quadrados e incluíram drenagem, iluminação, instalação de grama sintética e alambrado, além da reforma de vestiários e revitalização de acessos, com a implementação de piso no entorno do espaço. Também foram implementados um playground e uma academia da terceira idade. No local são desenvolvidas atividades educativas, com profissionais de educação física e foco nas escolinhas de futebol.



Cultura



Este ano, Niterói ganhou um relevante equipamento cultural: a Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança. A sede do Aprendiz fica num casarão localizado no Bairro Chic, no Fonseca, e foi desapropriado e reformado pela Prefeitura. O local atende 380 alunos do Aprendiz, um dos maiores programas de iniciação musical nas escolas do Brasil. O espaço possui biblioteca, computadores, estúdio para gravação, auditório e oito salas individuais para o aprimoramento de instrumentos.



A Prefeitura também desapropriou e iniciou a restauração de um imóvel na Alameda São Boaventura, que será o primeiro Centro Cultural da Zona Norte. O espaço vai se chamar Centro Cultural Cauby Peixoto. O projeto inclui a construção de uma biblioteca, uma sala de leitura, uma brinquedoteca, espaços para coworking, salas multiuso e um anexo com um auditório para um público estimado de 200 pessoas, com acessibilidade e plataformas elevatórias. A previsão de conclusão é julho de 2025.