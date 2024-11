Niterói: município vai cobrir aumento da tarifa de onibus - Reprodução

Niterói: município vai cobrir aumento da tarifa de onibusReprodução

Publicado 11/11/2024 08:41

Niterói – A Prefeitura de Niterói vai cobrir o reajuste no valor da tarifa dos ônibus municipais determinado pela Justiça. A partir do próximo dia 1º de dezembro, por decisão judicial, a tarifa vai passar de R$ 4,45 para R$ 5,15. Com o objetivo de evitar prejuízos para os cidadãos, a Prefeitura vai subsidiar o aumento de R$ 0,70. Quem utilizar o Bilhete Único Municipal vai continuar a pagar R$ 4,45.

O reajuste do valor da tarifa foi determinado pela 7ª Vara Cível de Niterói, que acatou ação movida pelas empresas de ônibus que atuam no município. A Prefeitura decidiu subsidiar o reajuste para preservar a população do impacto social. Quem tiver o bilhete único municipal não vai pagar a diferença. O bilhete pode ser adquirido no site oficial da Riocard (https://www.riocardmais.com.br/Para_voce). Para quem tiver o sistema Android no celular, basta baixar o aplicativo da Riocard.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o subsídio tem como objetivo evitar aumento da tarifa para a população.

“Logicamente vamos cumprir a decisão judicial. Mas não vamos permitir que o cidadão seja prejudicado e tenha que pagar mais pela passagem nos ônibus. Por isso vamos subsidiar o reajuste de R$ 0,70”, explicou Axel Grael.

Atualmente, cerca de 75% das viagens de ônibus em Niterói são pagas com bilhete único. A meta da Prefeitura é aumentar este percentual.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, afirmou que é fundamental que todos os moradores estejam com o bilhete único municipal até 1º de dezembro.

“Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Riocard, nas máquinas instaladas nos terminais ou pelo aplicativo da Riocard para celulares. É muito importante que todos tenham o bilhete único. Não queremos que a população seja impactada”, afirmou Barandier, que acrescentou que os descontos nas integrações entre ônibus e barcas e entre ônibus e catamarãs estão mantidos.

Para subsidiar o reajuste na tarifa dos ônibus municipais, a Prefeitura de Niterói vai utilizar cerca de R$ 2,5 milhões por mês.