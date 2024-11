Niterói: sistema Nitbike avança e inclui mais pontos na Zona Norte - Bruno Eduardo Alves

Niterói: sistema Nitbike avança e inclui mais pontos na Zona NorteBruno Eduardo Alves

Publicado 09/11/2024 10:00

Niterói - As bicicletas compartilhadas são um sucesso em Niterói e a adesão de mais de 10% dos moradores da cidade comprova a profusão de "roxinhas" vistas nas ruas. Com três meses de implantação, o Nitbike já ultrapassou a marca de 50 mil usuários cadastrados. O sistema criado pela Prefeitura de Niterói opera atualmente com 33 estações e chegará a 50 até o fim do ano, totalizando 600 bicicletas disponíveis. A média diária é de 5.550 viagens.



O NitBike opera atualmente com estações no Centro, São Domingos, Icaraí e, mais recentemente, na Zona Norte, nos bairros do Fonseca e Barreto. O sistema está na terceira fase de implantação e nas próximas semanas o bairro de Santa Rosa vai ganhar duas estações. O terceiro e quarto lote do sistema vai ampliar a oferta de estações no Centro e Icaraí, aumentando a integração entre trajetos frequentemente realizados pelos usuários.



O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo NitBike, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.



Na Zona Norte, bikes são usadas para o estudo e o trabalho



Com a chegada nas últimas semanas das estações do NitBike na Rua General Castrioto e Benjamin Constant, no Barreto; e na Praça Guadalajara, na Rua João Brasil e no Horto, no Fonseca; o número de usuários cadastrados cresceu mais de 31%, saltando de 38 mil para 50 mil. Muitos moradores da Zona Norte usam as bicicletas para o trajeto às atividades escolares e de cursos, e até mesmo para ir trabalhar.



A psicóloga Giovana Pereira, de 25 anos, mora no Ponto Cem Réis e passou a usar a NitBike diariamente para cumprir a agenda de trabalho em Icaraí. Ela conta que tem se acostumado cada vez mais com o trajeto a cada dia.



"Há pouco mais de dois anos eu morava no Rio e não andava de bicicleta, só raramente por lazer. Quando vim morar em Niterói e vi ciclovias para todo lado me senti mais encorajada. Com o início da Nitbike perto da minha casa, não teve jeito: tive que virar ciclista", conta Giovana em tom de brincadeira. "Meus horários no trabalho ajudam, porque a rua está mais vazia e a economia que eu faço com trajetos de ônibus e de carros por aplicativos faz uma boa diferença no fim da semana", diz.



Morador do Fonseca, João Gabriel Alves Coelho tem 18 anos e trabalha com serviços gerais em um clube de São Francisco. Ele estuda em Icaraí e tem usado a Nitbike diariamente para todos os seus trajetos.

"Eu sempre andei de bicicleta, mas passei a usar ainda mais depois que instalaram as estações da Praça Guadalajara e da (Rua) João Brasil, que são perto da minha casa. A facilidade da NitBike em poder deixar a bicicleta em diversos locais e ter a tranquilidade de que não vou ter a minha bicicleta roubada, quando uso a minha e deixo ela presa em algum lugar, é o grande diferencial para mim", considera João Gabriel.



As estações do NitBike possuem câmeras de monitoramento que estão ligadas ao Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) para que haja maior controle e segurança dos locais. As estações também emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.



Conceição Cristine, de 37 anos, mora no Centro e passou a usar a NitBike no trajeto para o Ponto Cem Réis, para visitar a mãe. Para a comerciante, a nova estação do NitBike no Ponto Cem Réis foi determinante na decisão de aderir às pedaladas.



"Eu economizei a passagem de ônibus e essa liberdade de poder usar a bicicleta que não é minha e que todo mundo usa me permite ir pedalando e usar outro transporte para voltar, caso comece a chover. É uma nova possibilidade de transporte que faz a diferença", avalia.