Caminho Niemeyer: palco do evento de economia sustentável e meio ambienteDivulgação

Publicado 09/11/2024 09:00

Niterói – O Festival Cidades Eco Criativas chega à sua primeira edição em Niterói, de 15 a 17 de novembro, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. O evento, que promove a sustentabilidade e a economia criativa nas cidades, reunirá especialistas e público para debates, palestras e experiências interativas sobre temas como cultura, moda, gastronomia, tecnologia e muito mais. Com entrada gratuita e uma programação diversificada, o festival também se destaca por ser um evento plástico zero, incentivando práticas sustentáveis e a utilização de copos reutilizáveis. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói.



“Todos nós já estamos sentindo os efeitos das mudanças do Clima em nossas cidades. Niterói se destaca por liderar esta agenda em nível nacional, por ter uma gestão inovadora baseada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de criar a primeira secretaria municipal do Brasil dedicada às mudanças climáticas, entendemos que neste processo de transição cultural, temos que pensar no enfrentamento urbano dos eventos climáticos extremos, em encontros que aproximem a sociedade e instituições que estão trabalhando esta nossa agenda. Isso é fundamental! E para focarmos em uma economia de baixo carbono, a economia criativa da cidade precisa receber investimentos e apoio de todos nós, para celebrarmos um futuro mais sustentável e resiliente,” destaca Luciano Paez, secretário do Clima de Niterói.



Esse será o primeiro de uma série de encontros que acontecerão no Estado do Rio a fim de consolidar administrações sustentáveis nos municípios fluminenses, como forma de disseminar e incentivar políticas administrativas e econômicas que atendam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para tanto, durante o evento, acontecerá o Fórum Estadual de Economia Criativa e Sustentabilidade, reunindo autoridades nacionais e internacionais. Os próximos festivais já estão agendados para os primeiros meses de 2025 no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira.



A Secretaria do Clima de Niterói (Seclima) estará presente no evento com uma tenda cujo objetivo será chamar a atenção para as mudanças climáticas e, sobretudo, apresentar o portfólio de ações que vêm sendo desenvolvidas na cidade de Niterói, como os programas Social de Neutralização de Carbono, em execução na comunidade do Preventório, o Boas Práticas em Neutralização de Carbono, o Educação Climática, entre outros. A tenda da Seclima será um espaço de diálogo que contará com a exposição dos trabalhos de diversos parceiros dedicados à ações de sustentabilidade na cidade, com destaque para o Roda Verde que desenvolve atividades de gestão de resíduos orgânicos com moradores e empresas da cidade.



O evento, realizado pelo Instituto Niemeyer, tem patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Delta Thinkers, organização da Contato Eventos e apoio dos Brics e Sebrae.



Aplicativo CO2 Zero - Entre as ações efetivas já anunciadas para o Festival Cidades Eco Criativas Niterói está o lançamento na Tenda da Seclima do APP Cartão Moeda Social Carbono, aplicativo de desconto para quem reduzir a emissão de CO2. Criado pelo Instituto Terra Azul, ONG que há 28 anos atua na área da sustentabilidade, em especial, com ações para neutralização de carbono, o APP terá abrangência nacional e dará cashback em desconto nas lojas cadastradas, conforme o total dos registros de redução na emissão de CO2 cadastrados. O novo aplicativo será mais um braço do Banco do Clima já administrado pela ONG.



Com o APP nacional, cuja adesão poderá ser feita de várias formas, inclusive pelas contas de consumo de energia elétrica, não haverá benefício financeiro, mas sim, índices de descontos variáveis. Inclusive, durante o festival, quem quiser já poderá acumular descontos com adesão ao APP no próprio local do evento e o descarte de resíduos na Tenda da Seclima valerá brindes.



Fórum Estadual de Economia Criativa e Sustentabilidade – o Fórum vai contar com a participação de especialistas, gestores na área da cultura e economia criativa do setor público, do setor produtivo e privado, sociedade civil, artistas e produtores culturais brasileiros e internacionais. A proposta é abrir um diálogo que estabeleça um paralelo entre o local e o global. Por meio de estudo de casos de 14 cidades brasileiras que compõem a Rede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o encontro vai promover discussões sobre as respectivas linguagens e como estes segmentos podem se tornar uma estratégia de desenvolvimento sustentável para Niterói e os demais municípios fluminenses e brasileiros. A partir desse debate, a proposta é criar uma rede de relacionamento para o intercâmbio, experiências, ideias para a inovação de gestão das cidades, o que pode ser um diferencial em recursos, em turismo e nos aportes para a economia criativa.



A Rede de Cidades Criativas da Unesco implementa a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável por meio da cultura e promove a cooperação entre cidades que reconhecem o fazer criativo como uma das estratégias para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. Essas cidades estão empenhadas em promover a cultura em sete áreas: gastronomia, design, artesanato e artes populares, música, cinema, artes midiáticas e literatura. São elas: Belém (PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB); Salvador (BA), Recife (PE), Santos (SP), Penedo (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campina Grande (PB).



A programação do Fórum Estadual de Economia Criativa e Sustentabilidade conta com diversas palestras e mesas redondas, como: Cidade Criativa do Cinema e do Audiovisual; Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI); Cidade Criativa do Livro e Literatura; Diálogos Inspiradores: Cidade criativas como estratégia de desenvolvimento sustentável; Cidade Criativa da Gastronomia e dos Sabores; Cidade Criativa do Design das Artes Visuais, Arquitetura e do Patrimônio Histórico; Cidade Criativa das Artes Midiáticas, Tecnologia e Inovação (games, app e mídias); Turismo + Cultura = Economia Criativa e Sustentabilidade; Cidade Criativa do Artesanato, da Cultura Popular e Tradicional e do Patrimônio Imaterial; e Cidade Criativa da Música, dos Espetáculos e dos Equipamentos Culturais.



Lembrando que logo depois vai acontecer a Cúpula de Líderes do G20, que está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia.



Plástico zero - O Festival Cidades Eco Criativas Niterói promete ser o primeiro evento do estado realmente plástico zero na prática. “Muitos organizadores alardeiam essa proposta, mas, durante o evento, não conseguem levá-la a cabo. Nós, porém, trabalhamos muito para que isso realmente aconteça na prática. Definimos, por exemplo, o não fornecimento de descartáveis. Então, quem for ao Festival deverá levar seu copo de casa (não pode ser descartável ou de vidro) ou adquirir o copo retornável no evento. Instalaremos bicas em pontos do Caminho Niemeyer para que, quem quiser, possa lavar os copos antes de reutilizá-los”, explica Monique Santos, da Contato Eventos.



Essa é apenas uma das muitas ações que serão adotadas para minimizar o impacto ambiental durante a realização do evento que terá também coleta seletiva de resíduos, incentivo à utilização do transporte público e à mobilidade sustentável entre outras propostas sustentáveis e de conscientização sobre as mudanças climáticas e a importância de se adotar práticas sustentáveis no dia a dia.



Caminho Niemeyer – A escolha do Caminho Niemeyer para lançamento do projeto é emblemática, não só pelo fato de o Instituto Niemeyer ser um dos idealizadores, mas pelo local ser uma mostra a céu aberto da preocupação de Oscar Niemeyer em integrar de forma sustentável suas obras com a natureza e seu respeito à ambiência das cidades das quais elas fazem parte.



“É com grande entusiasmo que celebramos o Festival Cidades Eco Criativas, um evento que reflete nosso compromisso com a sustentabilidade, a arte e a inovação. A escolha do Caminho Niemeyer como palco para o lançamento desse projeto é um testemunho da importância do legado do arquiteto Oscar Niemeyer, que sempre acreditou no poder transformador da cultura e da arquitetura. O Caminho Niemeyer, com suas formas icônicas e sua conexão profunda com a natureza à beira mar, representa não apenas um espaço de beleza, mas também um convite à reflexão sobre o futuro das nossas cidades. Este festival é uma oportunidade única para unir criadores, pensadores e a comunidade em torno de ideias que promovem um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo. Em um mundo que enfrenta desafios ambientais sem precedentes, é fundamental que nos unamos para encontrar soluções criativas e inspiradoras. O Festival Cidades Eco Criativas é um passo importante nessa direção, e estamos honrados em fazer parte desse movimento. Estamos empolgados com as possibilidades que este festival traz e ansiosos para ver as ideias que emergirão desse encontro de mentes criativas”, ressalta Thiago Sanderson, do Instituto Niemeyer e fundador do Fórum Estadual de Economia Criativa.



Espaço bate-papo eco criativo – O Festival Cidades Eco Criativas vai contar ainda com um espaço para mesas redondas sobre Design, Moda &



Tecnologia. No dia 15 de novembro serão abordados quatro temas: Beleza por Inteiro; Cenários Futuros: Circularidade; Autoralidade e Inclusão; e Alterações Climáticas e Produção de Moda. Já nos demais dias serão realizadas três mesas de debates. No sábado: Comunicação e Produção de Moda; Moda Inclusiva; Potencialidades da arte: do hobby ao negócio lucrativo; e no domingo, Mangá - A arte Japonesa que Conquistou o Mundo; Luxo para Todos (Moda) e Branding, Propriedade Intelectual e Empreendedorismo (Moda).



Polo de Moda – Mais uma proposta concreta prevista para a edição Niterói do Festival Cidades Eco Criativas está a retomada do Polo de Modas de Niterói. “O Instituto Niemeyer está nos dando uma excelente oportunidade de retomarmos a conexão entre empreendedores do mercado criativo. Isso é primordial para a retomada do Polo de Moda de Niterói. Nós precisamos nos fortalecer para contarmos com o apoio de entidades de peso, governamentais ou não, como Prefeitura, Firjan, Senai, Sesc, isso é fundamental, pois nos proporciona a possibilidade de formação, importantíssima, principalmente para os nano empreendedores. Todos sabem do retorno que a indústria da moda gera, são trilhões em recursos, mas, para que isso aconteça, precisamos nos auto organizar. E esse festival nos dá a oportunidade de engajamento, de reerguer o mercado local. O Polo de Moda de Niterói levava as marcas da cidade para feiras e eventos em outros municípios, ampliando as expectativas de mercado e temos novamente essas expectativas se apresentando”, diz Alzira Andrade, Empreendedora, Sócia do Morena Andrade Atelier, coordenadora do Espaço Moda do Festival Cidades Eco Criativas Niterói, onde acontecerão os painéis sobre empreendedorismo, moda e design.



Desfile School Models Fashion Show | Moda Sustentável na Passarela – Marcas de diversos estilos, além de duas linhas de joias sustentáveis, apresentarão novas propostas criativas no sábado, dia 16, a partir das 19h, apresentando técnicas como upcycling, patchwork, slow fashion, moda circular, reuso de tecidos e reciclados transformados em roupas, num desfile show em conceito sustentável. Numa passarela de 60 metros montada a partir da rampa da Fundação Oscar Niemeyer, beirando o espelho d’água em torno do prédio, cerca de 60 modelos exclusivos da School Models desfilarão todas as criações como jaquetas que já foram guarda-chuva, looks para lá de modernos nascidos de uniformes, tecidos tingidos com frutas e temperos naturais, entre outras propostas sustentáveis e inovadoras. As criações levam a assinatura de Lahana Brand, Almir França, Via Guerreira, Holif Atelier, AMASSÔ, Oficina Muda, Anhanguera Moda, Relevo, Acessórios Carol Barreto Eco Joias, My Gosh, Aluminium Eco e Savory.



Exposição - Outro lançamento durante o Festival Cidades Eco Criativas será a estreia mundial da exposição Deriva Oikos, do projeto Transeuntis Mundi, que propõe uma metodologia artística e estética no tratamento de temas relacionados à caminhada humana e à migração, seu legado na construção e diversidade cultural. A Deriva Oikos percorre o planeta de Sul a Norte, do Chile à Noruega, com a intenção de refletir sobre a enorme diversidade do planeta, cultural e humana. A obra propõe um encantamento do humano pela sua “casa”, o planeta Terra – Oikos, do grego. A partir dessa experiência, é esperada uma possível tomada de consciência e o desejo afetuoso de cuidar e preservar a “nossa casa”.



A iniciativa propõe uma reflexão sobre territórios e a humanidade, proporcionando uma viagem transcultural pela diversidade dos movimentos migratórios. Entre as possibilidades do Projeto Transeuntis Mundi, estão uma viagem pessoal, transsensorial pela transculturalidade que povoa os grandes centros em várias partes do mundo e dá forma a uma grande obra imersiva e inclusiva, que une realidade virtual e aumentada, fotografia e instalação sonora, além de uma infinidade de sensações.



O desafio dos criadores, a brasileira Cândida Borges e o colombiano Gabriel Mario Vélez, ambos artistas, acadêmicos e doutores em artes, com extensa carreira internacional, é transportar o público, através de suas exposições, para diferentes lugares e épocas, instigando um mergulho na reflexão através da arte e da cultura.



Gastronomia – Estabelecimentos da cidade de Niterói vão participar do Festival Cidades Eco Criativas no Caminho Niemeyer. Cada um apresentará dois pratos para incentivar a gastronomia local. O evento vai reunir também cervejarias da cidade, com variados estilos da bebida em suas torneiras.



Feira de empreendedorismo – Entre as inúmeras atrações do festival, haverá uma feira de artesanato com empreendedores afro, indígenas e imigrantes, de vários segmentos, como vestuário e acessórios, além de um estande com lançamento de autores que vem produzindo conteúdos literários sobre questões que fortalecem a luta antirracista, entre outros assuntos.



Games – Uma viagem pelo mundo dos games, com uma coleção de consoles lançados desde 1972, como o do Magnavox Odyssey, até versões mais recentes como o Playstation 5, de 2020 é o que promete a exposição interativa de games reunindo cultura e entretenimento. Entre as relíquias, está o Telejogo, o primeiro a chegar nas lojas oficialmente; o icônico Atari com seus cartuchos e uma vasta biblioteca de jogos, que começaram a ser vendidos no Brasil em 1983; assim como o Playstation 1 que deu início à era 3D, em 1994. A mostra aberta aos visitantes do Festival vai oferecer, ainda, estações para os amantes do universo gamer com os mais variados títulos, entre eles, o divertido Just Dance, jogo eletrônico com música e coreografias de dança. Uma ótima oportunidade para matar a saudade dos jogos da infância e descobrir as maravilhas dos jogos contemporâneos.



E quem levar lixo eletrônico para descarte, além de contribuir para uma Niterói mais sustentável, ganhará um acesso grátis para o Just Dance.



Shows – No final da tarde e à noite, apresentações e shows tomarão conta do palco do Festival com Maracatu, Rodas de Ciranda, Samba de Roda e artistas como Kleyton & Kledir, Biafra e Anjos da Noite, entre outras atrações sempre com entrada grátis.



Atrações Infantis – Atividades especiais também foram preparadas para as crianças com brinquedos, oficinas de culinária e cultivo e show do palhaço Topetão.