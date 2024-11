Palestra na CLIN: abordando a campanha do Novembro Azul - Divulgação

Palestra na CLIN: abordando a campanha do Novembro AzulDivulgação

Publicado 08/11/2024 11:00

Niterói - A Prefeitura, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), ofereceu uma palestra aos seus funcionários, ministrada pelo urologista Eduardo Coutinho, da Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor, sobre a importância dos cuidados na prevenção do câncer de próstata. A atividade faz parte do ‘Ciclo de Prevenção’, um dos módulos da Escola Clin, que prioriza abordagens educativas e de promoção da saúde entre os trabalhadores. Além disso, integra a campanha ‘Novembro Azul’, voltada à conscientização da sociedade, especialmente dos homens, sobre doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Durante a palestra, o Dr. Eduardo abordou temas essenciais relacionados ao câncer de próstata, incluindo o Antígeno Prostático Específico (PSA), que é medido através de exame de sangue e serve como marcador da doença. Ele destacou o alto índice de prevalência da doença — um em cada seis homens terá câncer de próstata no Brasil, com uma morte ocorrendo a cada 38 minutos. Ressaltou, ainda, a importância do exame de toque retal, que é rápido e indolor, e é responsável pelo diagnóstico de 20% dos casos. O médico explicou também sobre o tratamento e a recomendação de que homens a partir dos 50 anos, sem fatores de risco, procurem um urologista.

O urologista também aproveitou para esclarecer que sua especialidade abrange o tratamento de outras condições, como cálculos renais, tumores, infecções urinárias e infertilidade masculina, enfatizando que todas merecem atenção. Ele deu dicas sobre a consulta médica e destacou que cada caso é único. Os participantes interagiram ativamente, tirando dúvidas e participando do bate-papo.

“Esta iniciativa é muito importante! Houve uma ótima adesão, os funcionários fizeram muitas perguntas e sabemos que o Novembro Azul ainda é um tabu em nossa sociedade. Quanto mais pudermos falar e alertar os homens, melhor para todos. A Clin sempre promove este debate essencial. O câncer de próstata tem alta chance de cura quando detectado precocemente”, afirmou o médico.

Gilberto Vieira Miguel, encarregado geral da Clin, elogiou a iniciativa: “Os esclarecimentos do Dr. Eduardo são essenciais para nós. Precisamos deste tipo de informação para cuidarmos da nossa saúde. Hoje, estou aqui com meus companheiros, aprendendo. E agora é com a gente.”

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o tipo mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Apesar da alta incidência, muitos homens ainda evitam discutir o tema por receio ou desconhecimento. O diagnóstico é confirmado por biópsia, indicada em casos de alterações no exame de PSA ou no toque retal, realizados por um médico especializado. A cada ano, o Brasil registra aproximadamente 65 mil novos casos de câncer de próstata e 15 mil mortes pela doença.