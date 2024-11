Niterói: Corte do Carnaval Niterói 2024 - Divulgação

Publicado 08/11/2024 10:00

Niterói - A festa para escolha da nova Corte, Rei Momo, Rainha e Princesas, será no dia 23/11, a partir das 14h, na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto. A realização é da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, com entrada franca. A novidade especial desta festa serão as apresentações dos sambas enredos das escolas de samba que desfilam oficialmente na passarela do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.



A Eleição promete ser uma grande festa, cheia de glamour, quando estarão presentes personalidades do mundo do samba, autoridades da cidade, além de todos os candidatos a Rei Momo e candidatas a Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025.

Todo esse público apaixonado pelo samba descobrirá os temas, histórias que cada Escola de Samba apresentará nos Desfiles da passarela do samba, no Caminho Niemeyer. As agremiações garantem que cada enredo é cuidadosamente escolhido, trazendo temas variados que vão desde questões culturais e sociais até homenagens a personalidades importantes da história do samba no Brasil.

O evento promete ser uma animada prévia do que será os desfiles do Carnaval de Niterói 2025. A Corte Momesca eleita terá o papel de representar o Carnaval de Niterói em eventos oficiais, além de carregar a alegria e tradição do samba niteroiense antes e durante todo o Carnaval da cidade.



Para o presidente da Neltur, André Bento, Niterói tem a raiz do bom e animado carnaval, que ganhou maior visibilidade e impacto ao turismo com o desfile oficial sendo realizado no Caminho Niemeyer. O esquenta começa, nesta cadeia produtiva e cultural com os ensaios nas quadras e a tradicional escolha da Corte Momesca.



A Neltur e as Ligas das Escolas de Samba de Niterói convidam todos para prestigiarem essa celebração cultural, festiva e espírito carnavalesco que move Niterói durante toda a preparação da maior festa popular da cidade, o segundo maior Carnaval do Estado do Rio.



Cronograma do evento



Primeiro Bloco



Abertura do evento pelas Escolas de Samba do Grupo C



1- Bem Amado

2- Cacique da São José

3 – Balanço do Fonseca

4- Galo de Ouro



Segundo Bloco



Apresentação das Escolas de Samba do Grupo B e primeira entrada do Candidatos a Rei Momo



1 – Tá Rindo Por Quê?

2- Mocidade Independente de Icaraí

3 – Banda Batistão

4 – Paraíso do Bonfim



Terceiro Bloco



Continuação da apresentação das Escolas de Samba do Grupo B e Primeira entrada das candidatas à Rainha



1 – Combinado do Amor

2 – Garra de Ouro

3 – Sabiá

4 – Unidos do Sacramento



Quarto Bloco



Apresentação das Escolas de Samba do Grupo A e Segunda entrada dos candidatos a Rei Momo



1 – Império de Charitas

2 – Alegria da Zona Norte

3 – Império de Araribóia

4 – Magnólia Brasil



Quinto Bloco



Continuação da apresentação das Escolas de Samba do Grupo A e Segunda entrada das candidatas à Rainha



1 – Unidos da Região Oceânica

2 – Folia do Viradouro

3 – Souza Soares

4 – Experimenta da Ilha da Conceição



- Show da Escola de Samba Campeã do Carnaval 2024, Experimenta da Ilha



- Anúncio do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025



Serviço



Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025 e Revelação dos Enredos das Escolas de Samba

Data – 23 de Novembro de 2024

Local – Quadra da Unidos do Viradouro – Av do Contorno 16, Barreto, Niterói – RJ

Horário – 13h

Entrada franca