Niterói: cidade elaborou documento para captação de recursos via emendas parlamentaresAlex Ramos

Publicado 07/11/2024 14:32

Niterói - A Prefeitura, através do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), elaborou o Portfólio de Projetos para Captação de Recursos via Emendas Parlamentares de 2025. O documento reúne 61 projetos cadastrados por diversas secretarias e órgãos da administração pública, com objetivo de captar recursos para o Município.

A ideia é divulgar um banco de projetos da Prefeitura, e fomentar a indicação de emendas através da disponibilização do documento aos parlamentares fluminenses. O Portfólio apresenta os principais projetos da administração pública que, ao serem contemplados, vão atender ao interesse da população, garantindo um processo mais eficiente do uso dos recursos destinados pelas emendas.

Os recursos transferidos aos municípios fluminenses são repassados anualmente pelos parlamentares eleitos pelo estado do Rio de Janeiro, com valores estipulados pelo governo federal. Os valores desse ano são de R$ 37.275.985,00 (trinta e sete milhões e duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais) para cada deputado federal e R$ 68.539.715,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos e trinta e nove mil e setecentos e quinze reais) para cada senador. Além disso, está previsto o montante de R$ 528.889.655,00 (quinhentos e vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) para emendas de bancada estadual.

A secretária responsável pelo Escritório de Gestão de Projetos (EGP), Katherine Azevedo, reforçou a importância da iniciativa e da adesão dos órgãos municipais.

"A elaboração do Portfólio de Projetos para Captação de Recursos via Emendas Parlamentares é um passo fundamental para garantir que Niterói tenha acesso aos recursos necessários para atender às demandas da nossa população. Ao reunir 61 projetos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Niterói Que Queremos, buscamos sensibilizar os parlamentares sobre a importância de apoiar essas iniciativas. Estamos confiantes de que, com a colaboração de todos, conseguiremos potencializar os investimentos e promover um desenvolvimento ainda mais significativo para nossa cidade.", explicou Katherine Azevedo.

O coordenador do Núcleo de Convênios e Captação de Recursos do EGP, Rafael Alfradique, responsável pelo Portfólio, ressalta a importância da criação desse banco de dados.

“Através da elaboração e divulgação do Portfólio, buscamos garantir um número maior de investimentos para o Município, mobilizando os parlamentares. Dessa forma, há uma otimização na captação de recursos para a execução de políticas públicas municipais de excelência, planejadas por diversas secretarias e órgãos da administração pública municipal.”, afirmou Rafael Alfradique.

Os 61 projetos do Portfólio de Projetos para Captação de Recursos via Emendas estão alinhados ao Plano Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ) 2013-2033, e possuem relação direta com as demandas sociais da população, administração pública e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento é composto por diversos eixos temáticos desenvolvidos pelas secretarias e entidades da Prefeitura de Niterói.