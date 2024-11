Alunos do Projeto Decola: passeio ao Museu Imperial, em Petrópolis - Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:59

Niterói - Protagonizado pelos alunos e já novos empreendedores da turma do Projeto Decola – um dos eixos do Programa Aprendiz Musical, dedicado à formação complementar visando o desenvolvimento emocional e cidadania dos jovens – o evento de encerramento será no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira, às 17 horas na Casa Aprendiz.



Um show de talento e criatividade por parte dos jovens, o evento vai expor trabalhos de conclusão de curso, resultante dos aprendizados ao longo do ano no Projeto Decola – que ensinou sobre empreendedorismo e os desafiou a desenvolver ideias que impactassem suas vidas e a vida de outros alunos por meio da música, potencializando suas habilidades e competências.



Após semanas de trabalho e dedicação, eles apresentarão suas ideias em uma amostragem especial, onde vão exibir o protagonismo e a força de suas iniciativas. Será uma oportunidade única para testemunhar o impacto transformador do conhecimento e da música na juventude. Além das apresentações, os alunos receberão certificados e prêmios em reconhecimento ao esforço e talento.



O Prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanha o programa desde 2013. “O Aprendiz Musical é um projeto que enche Niterói de orgulho e que nos presenteia ao descobrir talentos. O programa é hoje o maior do país de iniciação musical e motivo de orgulho para nossa cidade que revela cada vez mais talentos e forma cidadãos. A formação complementar proposta pelo projeto Decola é uma importante disciplina para o desenvolvimento emocional e a cidadania dos jovens, integrando um conjunto de formações relacionadas ao programa. Eu acompanho o Aprendiz desde 2013 e, desde então, vejo de perto o trabalho para superar as adversidades e transformar essa iniciativa", destacou.



Já o Secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz, informa que o crescimento seguirá em 2025. “O projeto Decola contempla a atuação ampla da formação musical do programa Aprendiz, que vai além do conhecimento técnico e teórico relacionado aos instrumentos musicais e o canto. A partir do conhecimento acerca de ferramentas de educação socioemocional, empreendedorismo e cidadania, ampliamos as habilidades e competências destes jovens para a vida. Esta celebração, que será marcada pela apresentação, coroa este trabalho contínuo, que durou todo esse ano e seguirá em 2025”, diz André.



SOBRE O DECOLA



O Decola é um programa de formação complementar que visa o desenvolvimento humano por meio de aprendizagens significativas alinhadas à agenda 2030. No projeto Decola o aluno adquire ferramentas de educação socioemocional, empreendedorismo e cidadania. Em 2024 foram duas turmas, separadas por faixa etária. Os eventos tiveram convidados, atividades práticas especiais, conteúdos técnicos de bastidores e passeios.



“Um dos principais ganhos dos jovens é o fortalecimento de competências socioemocionais e de cidadania, que são habilidades essenciais para a vida e para o trabalho no século XXI. Enquanto o Aprendiz Musical foca na formação artística e musical, o Decola expande o horizonte dos participantes, trazendo uma perspectiva sócio-emocional e cidadã. Isso é feito através de ferramentas de educação que incentivam o autoconhecimento, a reflexão sobre temas globais e a atuação como agentes de transformação social. Os jovens saem do programa com uma clareza maior sobre suas habilidades e uma compreensão aprofundada dos desafios e oportunidades ao seu redor. Além disso, ganham ferramentas para atuar de forma positiva em suas comunidades, seja por meio de projetos sociais, seja nas suas escolhas profissionais. Aqueles que não participam perdem a chance de vivenciar uma experiência que amplia suas perspectivas, deixando de explorar aspectos de autoconhecimento e engajamento social que vão muito além da formação tradicional”, disse Bruno Brun, Coordenador do projeto Decola.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade.



O Aprendiz Musical está presente em 100% da rede de ensino fundamental, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas.



Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos.



O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



SERVIÇO:



Evento: Jovens protagonistas - Encerramento do Projeto Decola 2024

Data:14/11

Horário: 17h às 19h

Valor: Entrada Gratuita – Sujeito a lotação

Local: Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 – Fonseca