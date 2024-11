Niterói: resultados do Pacto Contra a Violência serão mostrados em evento - Reprodução

Publicado 07/11/2024 08:13

Niterói – A Prefeitura realizará no próximo dia 13 de novembro, a partir das 8h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, o Seminário Científico de Segurança Pública. Os interessados podem se inscrever através do formulário: https://forms.gle/avQmQZvoJHvsMyKv8 . Durante o evento, serão apresentadas as devolutivas sobre os resultados do Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV), um programa que completou seis anos em 2024 e contribuiu para a redução de até 80% dos índices de criminalidade na cidade, ao disponibilizar ferramentas para as forças de segurança pública.Criado pela Prefeitura em 2018, o PNCV atua em 18 projetos organizados em três eixos principais: prevenção, policiamento e justiça, convivência e engajamento cidadão, e ação territorial integrada. Os interessados podem se inscrever através do formulário: https://forms.gle/avQmQZvoJHvsMyKv8 “O objetivo do seminário é promover um diálogo construtivo entre a sociedade civil e gestores públicos, além de avaliar os projetos implementados pelo Pacto Niterói Contra a Violência nos últimos seis anos e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas no futuro”, explica Graça Raphael, coordenadora do Pacto.No mesmo dia, serão realizadas as devolutivas do Pacto, que surgiu a partir de uma consulta à sociedade no âmbito do projeto Niterói que Queremos, com o apoio da organização Comunitas e a consultoria técnica do Instituto Cidade Segura e do Instituto Argumento.Entre os temas abordados, estarão painéis sobre Gestão Municipal de Segurança, Redução de Homicídios, Violência na Família, Infância e Adolescência, e o Uso de Tecnologia na Segurança Pública.Embora a segurança pública seja uma atribuição das esferas estadual e federal, Niterói criou e disponibilizou diversas ferramentas para auxiliar as forças de segurança na redução das estatísticas de crimes. O Pacto Niterói Contra a Violência integra ações de reforço ao policiamento, investimentos em tecnologia e uma série de projetos, como: Escola da Família, Escola da Paz, Poupança Escola, Rede Mais Proteção, Espaço Nova Geração, Território da Juventude, EcoSocial, Banco de Oportunidades, Rede Mediar e Escritório Social - Rede Acolher.As atividades do PNCV são desenvolvidas de forma multidisciplinar, com a participação de diversas secretarias municipais e administrações regionais. O objetivo é apresentar aos moradores políticas públicas voltadas para a promoção de uma cultura de paz, estimulando a boa convivência, o respeito à diversidade e à democracia como valores fundamentais.Entre as ações do eixo Prevenção, destaca-se o Poupança Escola, um programa de poupança voltado aos alunos da rede pública que concluírem os ensinos Fundamental, Médio e Profissionalizante.