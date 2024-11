Projeto Grael: visita à Ilha da Boa Viagem - Divulgação

Projeto Grael: visita à Ilha da Boa ViagemDivulgação

Publicado 06/11/2024 16:06

Niterói - A Ilha da Boa viagem recebeu, na última segunda-feira (4), a visita de um grupo de alunos do Projeto Grael.



A visita faz parte de uma série de passeios que a NELTUR (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), está promovendo na Ilha, em parceria com esta instituição esportiva, localizada no bairro de Jurujuba, voltada para crianças e jovens de instituições públicas de ensino da região.



Estas atividades acontecem desde outubro, as primeiras visitas começaram dia 17 do mês passado. O último passeio está previsto para o dia 12 de Novembro.