Bicicletário Araribóia: obras para garantir mais espaçoDivulgação

Publicado 06/11/2024 13:39

Niterói - A Prefeitura vai iniciar nas próximas semanas a obra de ampliação do Bicicletário Araribóia. O número de vagas para bicicletas no local passará de 446 para 960. O equipamento também ganhará dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na obra é de R$ 1,1 milhão. A homologação da empresa que ficará responsável pelos trabalhos foi feita nesta terça-feira (05) e a obra tem previsão para ser concluída em seis meses, após iniciada a execução.

"Depois de criarmos mais de 80 quilômetros de ciclovias desde 2013 e criarmos o Bicicletário Arariboia, implementamos o NitBike, que democratiza essa forma de transporte no eixo mais central de Niterói e, agora, vamos ampliar este equipamento importante para a mobilidade e a segurança dos ciclistas. Eu lutei muito, desde os anos 80, por infraestrutura para bicicletas na nossa cidade. Enfrentamos muita resistência! Mas os resultados estão aí. Niterói já é uma das capitais da bicicleta no Brasil, e conta inclusive com a ciclovia mais movimentada do País", destaca o Prefeito Axel Grael.

Com a expansão, o Bicicletário ao lado da Estação da Barcas passará a contar com uma área de aproximadamente 486 metros quadrados, incorporando o terreno ao lado, que foi desapropriado para realização das obras de requalificação da Orla Centro. Além disso, serão instalados novos módulos com cobertura e suportes para estacionamento vertical. Também haverá paraciclos para estacionamento horizontal e a criação de sistema de câmeras de monitoramento na área nova. Serão instaladas no local grelhas de drenagem para o escoamento da água de chuva.

Para as as bicicletas elétricas serão Implantados 20 pontos de tomada, com 10 tomadas duplas, para recarga das baterias. De acordo com Filipe Simões, coordenador do programa Niterói de Bicicleta, será criado um espaço no bicicletário voltado à realização de cursos, oficinas e palestras para o estímulo à cultura da bicicleta, geração de renda e participação da população no planejamento das políticas públicas.

"O Bicicletário é o primeiro totalmente público e gratuito do Brasil. A expansão tem o objetivo de fortalecer sua vocação para funcionar como um polo de serviços para o ciclista de Niterói, ofertando, além do estacionamento seguro, oportunidades de formação e aprendizado, informações ao cicloturista, auto serviço para as bicicletas, sendo complementado com a instalação de uma grande estação da Nitbike em frente ao espaço", explica Filipe Simões.