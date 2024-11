Seu Jorge: show na Praia de São Francisco, no aniversário da cidade - Reprodução

Seu Jorge: show na Praia de São Francisco, no aniversário da cidadeReprodução

Publicado 05/11/2024 06:54 | Atualizado 05/11/2024 08:54

Niterói – A Praia de São Francisco vai balançar ao som de Burguesinha, Mina do Condomínio e tantos outros sucessos de Jorge Mário da Silva, mais conhecido por Seu Jorge – apelido a ele dado pelo saudoso baterista d’O Rappa, Marcelo Yuka. Com entrada gratuita, a apresentação será dia 22 de novembro, às 21h, com abertura da cantora Negamanda.



A história de Seu Jorge com Niterói começou antes do início de sua carreira, quando passou uma temporada morando no bairro Brasilândia, em São Gonçalo, na casa de uma tia. Sempre tinha que pegar a ponte para ir ao Rio, informação revelada em São Gonça, uma de suas primeiras músicas de sucesso – ainda com o grupo Farofa Carioca, que assinou contrato com a Universal Music em 1997 (quando a empresa ainda se chamava PolyGram). Depois, já como artista solo e amigo do saudoso ex-secretário de cultura Arthur Maia, Jorge participou de jams sessions no NIkiti Pub, bar que Arthur tinha na beira da Lagoa de Piratininga e onde recebia artistas e os maiores músicos de jazz do mundo, quando passavam pelo Brasil. Somente uma década depois, em 2008, Jorge veio ao Ginásio Caio Martins para a turnê do show América Brasil. O tempo passou e Jorge voltou para a cidade em 2015, quando participou da gravação do DVD de Arthur Maia, e fez uma participação especial gravada no Teatro da UFF. Somente agora, nove anos após, Seu Jorge volta a dar o ar da graça na cidade sorriso.



Desde que se lançou na indústria da música com mais onze artistas do Farofa Carioca, incluindo o sobrinho do genial músico Paulo Moura, Gabriel Moura – e antes mesmo de atuar no icônico filme Cidade de Deus e estrear no cinema – Jorge já demonstrava a obstinação de onde queria chegar com sua arte. Moro no Brasil foi o primeiro sucesso da banda, com clipe na MTV, e o lançamento foi a grande aposta daquele ano de 1998 pela gravadora. Um show com a banda, palhaços e malabaristas, parou a Lapa, no Rio de Janeiro, e já mostrava que fariam história. Antes da contratação pela multinacional do disco, a banda vinha lotando a casa de shows Ballroom, em Botafogo, e o Largo das Neves, em Santa Tereza.



A INTELIGENCIA É FUNDAMENTAL



Lançado pela Editora MPM Neto em 2015 e atualmente disponível apenas em ebook, o livro Seu Jorge: A Inteligência é Fundamental (Leonardo Rivera) teve esgotada sua edição impressa.