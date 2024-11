Igor Figueiredo: niteroiense é campeão mundial de sinuca - Divulgação

Publicado 04/11/2024 09:54

Niterói - Igor Figueiredo é niteroiense e se tornou o primeiro brasileiro Campeão Mundial de Sinuca, em um torneio realizado na Inglaterra com os melhores de todo o mundo. Ele recebeu na tarde do último dia 31 de outubro uma homenagem do seu clube de origem, o Clube Central, que mantém até hoje a tradição deste esporte na cidade

Igor Figueiredo foi também este ano Campeão Pan-Americano de Snooker. Ele foi sócio do Clube Central quando criança. Lá ele deu suas primeiras tacadas, ainda aos 5 anos de idade, junto de seu pai.

Aos 8 anos, já fascinado pelo esporte, iniciou sua participação em torneios e a se destacar mesmo com pouca idade. Com seus 13 anos, participou de sua 1ª Copa Brasil com os melhores atletas da época e conseguiu chegar em 3º Lugar. Assim, vencendo um dos maiores atletas no torneio, Roberto Carlos, até hoje considerado um dos melhores de todos os tempos no Brasil.

"Tivemos a honra de conceder ao Igor Figueiredo o Título de Sócio Honorário do Clube Central já que ele faz parte da nossa história. O Clube Central já possuía tradição na sinuca e hoje somos referência também graças a ele, que é um exemplo de atleta em todo o mundo. Nós somos o único clube da cidade federado na Confederação Brasileira de Snooker e temos um Salão de Sinuca de alto nível, capaz de receber competições oficiais. Hoje reafirmamos nosso compromisso com o esporte ao reconhecer no Igor Figueiredo uma de nossas maiores referências na sociedade.", disse Fernando Tinoco, Presidente do Central e da Associação de Clubes de Niterói (ACN), que estava acompanhando do Diretor de Sinuca, Floriano Guimarães, que também jogou sinuca com Igor e seu pai na década de 90.

O reconhecimento ao talento e a importância de Igor Figueiredo para o esporte veio também da Câmara Municipal de Niterói. O vereador Paulo Eduardo Gomes, que é Presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Clubes Sociais e Esportivos, entregou ao atleta o Título de Cidadão Benemérito de Niterói. A solenidade aconteceu no Hotel H, que recebe uma importante etapa do Campeonato Brasileiro de Snooker 2024.

"É um orgulho para toda a cidade ter o Igor Figueiredo já figurando entre os maiores atletas de sinuca da história do Brasil. Precisamos atuar para que a população conheça o Igor e reconheça a importância dele para a cidade e para o esporte nacional. Parabéns ao Clube Central pelo reconhecimento e valorização da sinuca na cidade e também ao Hotel H, que sempre recebe etapas dos campeonatos nacionais e tem sido uma referência do esporte na cidade.", disse o vereador Paulo Eduardo Gomes.

O Clube Central foi Campeão de Sinuca do I Torneio Interclubes da Associação de Clubes de Niterói e atualmente lidera o ranking do II Torneio Interclubes, que está em curso na cidade.

"Nós atletas vivemos de títulos, mas sem dúvida o maior título é justamente é receber esse carinho e o reconhecimento da população. Agradeço ao Clube Central e à Câmara de Niterói por esse momento. Espero seguir contribuindo para a valorização deste esporte, abrindo cada vez mais portas junto com a Confederação, com os clubes e entidades que nos apoiam. Muito obrigado a todos!", encerrou o Campeão Mundial, Igor Figueiredo.