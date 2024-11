Niterói: inscrições abertas para o projeto P.A.L.A.V.R.A. - Reprodução

Publicado 02/11/2024 11:00

Niterói – Estão abertas as inscrições para os graduandos da Universidade Federal Fluminense (UFF) participarem do Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para Valorização e Recomposição das Aprendizagens: o P.A.L.A.V.R.A. São 125 vagas, além do cadastro de reserva, para estudantes de Pedagogia, Educação Física, Psicologia, Cinema e Artes. A parceria entre a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), e a UFF, através da Fundação Euclides da Cunha (FEC), oferta bolsas de estudos pagas pela Prefeitura para universitários atuarem na Rede Municipal de Educação de Niterói, auxiliando os professores no dia a dia.Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de novembro, através de dois formulários eletrônicos: https://forms.gle/VXaPQbNkJmxvxqEx5 (estudantes de Psicologia) e https://forms.gle/8nNmfTAiFmTKTRsN6 (estudantes de Pedagogia, Educação Física, Cinema e Artes). Os bolsistas terão uma jornada de 20 horas semanais, com bolsa de R$700 por mês."O P.A.L.A.V.R.A. representa um passo importante na valorização das aprendizagens e no apoio aos nossos professores. Com essa iniciativa, oferecemos aos graduandos da UFF a oportunidade de vivenciar práticas pedagógicas diretamente em nossas escolas, enriquecendo a formação acadêmica deles enquanto contribuem com o desenvolvimento educacional dos nossos estudantes. Essa parceria reforça nosso compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade em Niterói", destacou a secretária municipal de Educação, Amanda Pinheiro.O programa junta teoria e prática com atividades pedagógicas e artístico-culturais, além de investimentos em formação continuada, atividades de pesquisa e extensão para profissionais da Rede. Outra parte importante do programa é o combate à evasão escolar, com a realização de busca ativa, auxiliando no resgate do estudante e na garantia do direito à educação. Além disso, possui um eixo voltado para promoção da vida, convivência e afetos na escola, com o trabalho dos campos da Psicologia e Serviço Social."Essa é uma forma de unirmos esforços em prol da educação de Niterói. Ao envolver os universitários da UFF, não apenas promovemos a valorização da educação pública, mas também formamos futuros profissionais comprometidos com a transformação social e a promoção do conhecimento", destacou a presidente da Fundação Municipal de Educação, Verônica Proença.A subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke, pontuou que o P.A.L.A.V.R.A. além de ofertar oportunidades e experiências para os graduandos, oferece uma série de formações para os professores da Rede."Ao longo deste ano, fizemos diversas formações com os nossos profissionais, com o objetivo de qualificar ainda mais o debate sobre a alfabetização na nossa Rede. Precisamos lembrar também que essa troca entre os extensionistas e os profissionais é uma parceria enriquecedora, que promove uma troca de saberes que beneficia ambos os lados", concluiu.