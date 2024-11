Niterói: Festival gastronômico de Bar em Bar vai ate o próximo dia 17 - Divulgação

Publicado 01/11/2024 19:58

Niterói - Até o próximo dia 17 os amantes da boa comida têm um encontro marcado com a 18ª edição do festival Bar em Bar, que acontece na Região Metropolitana e dos Lagos. Será momento de celebrar a cultura dos botecos com petiscos exclusivos a preços promocionais. Niterói e São Gonçalo estão com restaurantes participando.

O tema desse ano é "Um brinde aos melhores momentos", o evento promovido pela Abrasel Leste Fluminense, e destaca a importância dos bares como espaços de socialização e de celebração da gastronomia local.

“O festival Bar em Bar é mais do que um evento, é uma celebração dos momentos que unem pessoas. Convido todos a visitar um bar ou restaurante participante deste festival e a brindar juntos aos encontros que tornam a vida mais leve e saborosa”, frisou Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense.

Para os proprietários, essa é uma oportunidade de conquistar novos clientes e reforçar a identidade de seus estabelecimentos. Os visitantes, por sua vez, terão a chance de descobrir novos lugares e se deliciar com receitas que prometem surpreender.

Participam em Niterói os seguintes estabelecimentos: Ativa Restaurante, Malbek, Casa di Lucy, Mané Niterói, Enseada Itaipu, Camarote Itaipu e Caneco Gelado do Mario. Em São Gonçalo o The Tudo Um Porco confirmou presença.