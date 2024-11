Niterói: Yoga na praia, de graça, neste domingo - Divulgação

Publicado 01/11/2024 19:52

Niterói - No próximo domingo, dia 3 de novembro, às 9h, será realizada mais uma edição do “Yoga na Praia” pelo Dharma Bhmi, espaço de Yoga, Meditação e Vednta. Em sua penúltima edição do ano, essa é uma oportunidade de iniciar o mês renovando as energias. O projeto oferece uma aula gratuita e especial de yoga em todo primeiro domingo do mês, na areia da Praia da Boa Viagem, e já virou tradição na cidade de Niterói.

Criado em 2017 com o intuito de levar o Yoga ao maior número possível de pessoas, o “Yoga na praia” já recebeu cerca de 4300 pessoas, tornando-o referência tanto em Niterói quanto no Rio e em cidades adjacentes.

"O fim do ano está aí e nada melhor do que celebrarmos a penúltima edição do ano com uma prática linda e cheia de energia! Este foi ano muito especial, que quebramos recordes de público e com todos os domingos do projeto sendo realizados com dias de sol e tempo bom! Só temos a agradecer e esperá-los para esta prática especial com muito carinho!", convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi."



YOGA NA PRAIA – EDIÇÃO NOVEMBRO

• Data: 3 de novembro (domingo)

• Horário: das 9h às 10h:30

• Local: Na areia da Praia de Boa Viagem