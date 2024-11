Niterói: cuidados com AVC fazem parte da nova linha de atendimento - Divulgação

Publicado 02/11/2024 08:48

Niterói – A Prefeitura lançou nesta semana um canal de comunicação com a população, que pode ser o elo entre um familiar e profissionais de saúde, capaz de salvar uma vida em questão de segundos: a Linha de Cuidados do Acidente Vascular Cerebral (AVC). O lançamento foi feito no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), hospital de referência da Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento desses casos.



O objetivo é otimizar cada vez mais o atendimento, que começa imediatamente quando é feito o contato telefônico com a Central de Regulação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) 192 da Região Metropolitana 2. Após uma triagem inicial, onde testes de reação do paciente são feitos ainda pelo telefone, com o auxílio do parente ou responsável por solicitar o atendimento, imediatamente a Base Descentralizada de Niterói é acionada para que uma equipe seja enviada ao local.



“Essa Linha de Cuidados tem como objetivo otimizar o tempo de atendimento, o que é essencial no caso do AVC, pois a assistência no tempo oportuno aumenta a chance de recuperação do paciente. Para isso, temos o Hospital Carlos Tortelly como unidade de referência no município para receber e cuidar desses”, explicou a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.



Essa equipe deverá contar com o apoio de um profissional da motolância, que será responsável por auxiliar a ambulância no trânsito até o local onde o paciente se encontra. Ao mesmo tempo que é feito também um contato com a equipe médica do HMCT para que tudo seja preparado para a chegada do paciente.



“A saída da base deve ser realizada em até três minutos após recebimento da ocorrência, com a ambulância se dirigindo até o local solicitado e posteriormente a unidade de saúde com as sirenes e o giroflex ligados, e tendo o profissional da motolância como batedor durante todo o trajeto. Sempre respeitando as leis de trânsito e sem realizar manobras arriscadas que coloquem em risco a integridade do profissional”, detalhou o coordenador-geral do SAMU da Região Metropolitana II, Rogério Paraíso.



Ao chegar na unidade de referência, uma equipe médica já vai estar de prontidão para o atendimento e que já vai estar ciente do estado do paciente de acordo com os feedbacks dos testes feitos preliminarmente pelos profissionais do SAMU.



Evento

Como parte das ações no Dia Mundial do Combate ao AVC, no último dia 29 de outubro, o neurologista Pedro Cougo que é coordenador do Grupo de Assistência ao paciente com AVC do Complexo Hospitalar Américas realizou uma palestra sobre as formas de tratamento da doença e em seguida o também neurologista Daniel Nassif, que atua no Carlos Tortelly falou sobre as atualizações do protocolo de Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCI).



Rogério Paraíso ainda explicou todo o fluxograma do atendimento ao paciente, que foi exemplificado através de um vídeo produzido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói que mostrou todo o processo de regulação e atendimento do SAMU e da unidade hospitalar de referência.