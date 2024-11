Leo Castro: uma das atrações do projeto Arte na Rua, grátis, este sábado - Joao Francisco

Leo Castro: uma das atrações do projeto Arte na Rua, grátis, este sábadoJoao Francisco

Publicado 02/11/2024 09:00

São Gonçalo - As crianças não ficam de fora do Projeto Arte na Rua, e o sábado de feriado promete uma série de atividades incríveis. Com programação gratuita, diversificada e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.



A Praça Flávio Palmier, no Barreto, a partir das 9h, recebe uma série de atividades lúdicas como recreação, pintura infantil e apresentação de palhaços. Às 10h, a atriz Shana Magalhães apresenta “Contando com Delphina”, sobre a memória afetiva de toda vovó que as crianças guardam em seus corações. Para surpresa de todos, Delphina, além de contar histórias infantis, canta e dança, trazendo ao palco a vivência alegre e travessa da sua juventude. Às 11h, será a vez de Léo Castro, com seu show “Batucada”. A apresentação é voltada para bebês de quatro meses a cinco anos, em uma viagem sonora através dos ritmos brasileiros, costurando canções autorais, regionais e da MPB.



No Horto de Itaipu, às 10h, Raquel Vivas conta a história “Não Me Toca, Seu Boboca!”, que mostra a todas as crianças como se protegerem de pessoas ou situações que parecem diversão, mas podem ser muito perigosas. Uma forma de oferecer segurança e informação às crianças sem perder o encantamento próprio da literatura e da infância. Às 11h, será a vez do musical infantil Peter Pan, Wendy é uma menina sonhadora e apaixonada pelas histórias de Peter Pan. Em uma noite Peter Pan lhe faz uma visita, junto com sua amiga a fada Sininho. Juntos embarcam em uma aventura para ilha encantada, onde vive o capitão Gancho, um pirata malvado que tem como missão vingar-se de Peter Pan.



As atividades são gratuitas e com classificação indicativa livre.



Confira a programação completa:



Atração: Palhaços, na Praça Flavio Palmier, no Barreto

Data: Sábado, 2 de novembro de 2024

Horário: 09h às 12h



Atração: Recreação infantil

Horário: 09h às 12h



Atração: Pintura infantil

Horário: 09h às 12h



Atração: Contando com Delphina

Horário: 10h



Atração: “Batucada” do Léo Castro

Horário: 11h





Atração: Contação de Histórias “Não Me Toca, Seu Boboca!”, com Raquel Vivas, no Horto de Itaipu

Horário: 10h



Atração: Musical Infantil “Peter Pan”

Horário: 11h