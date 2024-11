Gustavo Severo: artista vai pintar durante show de jazz e blues, no evento Arte na Rua - Divulgação

Publicado 03/11/2024 09:00

Niterói - A programação do Arte na Rua destaca a música instrumental niteroiense, com muito jazz, reggae, blues e bossa nova. Com programação gratuita, diversificada e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.



A calçada do Theatro Municipal de Niterói recebe na segunda-feira, 4 de novembro, às 17h30, Felipe Escovedo e Ganjazz com a fusão da linguagem jazzística a ritmos como reggae, soul, rock e MPB, fazendo tributos e homenagens a grandes compositores. Às 19h, o guitarrista Ricardo Andrade apresenta músicas autorais e clássicos do jazz e blues.



As apresentações musicais serão acompanhadas pelo artista plástico e estudante de arquitetura Gustavo Severo. Por meio do Urban Sketch e da aquarela, o artista transforma a cidade em tela, documentando o momento e transformando a experiência do lugar em algo figurativo.



Na quarta-feira, 6 de novembro, será a vez da esquina da Rua Paulo Gustavo com Lopes Trovão, em Icaraí, receber o projeto. Às 17h, o Lizzon's Quartet, apresenta músicas instrumentais brasileiras, autorais e clássicos do jazz. O quarteto de música instrumental é composto por Arthur Lizzon no violão, Caio Storni na bateria, Lourenço Matheus no baixo elétrico e Lucas Cajuine na guitarra.



Às 18h, a esquina recebe a música de Evaldo Fonseca, com apresentação de guitarra semiacústica e clarinete, contemplando um repertório com temas de jazz e bossa nova.



O Parque das Águas, na Avenida Amaral Peixoto, recebe na sexta-feira, 8 de novembro, às 11h, a apresentação da cantora Caru de Souza acompanhada da banda The Blues Stolens, apresentando clássicos do blues. A partir do meio-dia, será a vez do DJ Bruninnng colocar todo mundo pra dançar, misturando os ritmos mais diversos, do hip hop ao techno, passando pelo rap e pelo grime. Às 14h, o cantor, compositor, violonista e guitarrista, Malize, apresenta o show autoral “Amor Raro”.



As apresentações são gratuitas e com classificação indicativa livre.



Confira a programação completa

Local: Calçada do Theatro Municipal

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ, 24020-125

Segunda-feira, 4 de novembro de 2024



Atração: Gustavo Severo - "Urban Sketch" (intervenção de artes plásticas)

Horário: 17h30



Atração: Felipe Escovedo e Ganjazz

Horário: 17h30



Atração: Ricardo Andrade

Horário: 19h



Local: Rua Paulo Gustavo

Endereço: Rua Paulo Gustavo com Rua Lopes Trovão, Icaraí.

Quarta-feira, 6 de novembro de 2024



Atração: Arthur Lizzon

Horário: 17h



Atração: Evaldo Fonseca

Horário: 18h



Local: Praça das Águas

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, Centro, Niterói - RJ, 24020-210

Sexta-feira, 8 de novembro de 2024



Atração: Caru de Souza & The Blues Stolens

Horário: 11h



Atração: DJ Bruninnng

Horário: 12h às 14h



Atração: Malize

Horário: 14h