Praia do Sossego: mais uma vez premiada com a Bandeira Azul - Divulgação

Praia do Sossego: mais uma vez premiada com a Bandeira AzulDivulgação

Publicado 03/11/2024 12:51

Niterói - Pelo quarto ano seguido, Niterói se destaca nacionalmente e conquista o selo Bandeira Azul para a Praia do Sossego. A cerimônia de premiação, realizada em Salvador, marcou o início da temporada 2024/2025 e reforçou o compromisso da Prefeitura de Niterói com o turismo sustentável e a preservação ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade , realiza diversas ações n o local que inclui trabalhos de educação ambiental , como forma de garantir aquele ecossistema preservado.

A Bandeira Azul é uma certificação internacional, concedida a praias e marinas que atendem a critérios rigorosos de qualidade da água, segurança, gestão ambiental e educação ambiental. O selo, reconhecido globalmente, é promovido pela Foundation for Environmental Education (FEE) e, no Brasil, é coordenado pelo Instituto Ambientes em Rede. Para a temporada atual, 49 praias e marinas em todo o país foram premiadas, entre elas, a Praia do Sossego, na região oceânica, um refúgio de tranquilidade e beleza natural em Niterói.

“Esse prêmio mais uma vez é o reconhecimento de nossos esforços , e das políticas públicas que estamos implementando aos longo dos anos , para garantir nossas unidades de conservação e nossos ecossistemas preservados .Niterói é hoje uma cidade reconhecida por investir e realizar ações sustentáveis que vão perdurar ai longo dos anos porque não atuamos somente com o presente . Nós trabalhamos para garantir que as gerações futuras e a cidade se mantenham preservadas e garantidas por lei . Esse prêmio é mais uma prova “ afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Na cerimônia em Salvador, representantes de seis estados celebraram o trabalho de preservação e cuidado que resulta na conquista do selo. Em um ano em que o turismo sustentável e a valorização dos recursos naturais ganham destaque, a Praia do Sossego reafirma seu papel como exemplo de preservação e bem-estar.

“A Bandeira Azul é mais do que uma premiação; é uma responsabilidade que assumimos para manter nossos padrões ambientais e garantir a preservação das nossas praias para as próximas gerações. Cada hasteamento reforça nosso compromisso com o municipio”, afirmou o secretário de Meio Ambiente de Niterói, Rafael Robertson.

Para manter o selo Bandeira Azul, a praia do Sossego passou por avaliações anuais de 34 critérios que incluem gestão ambiental, qualidade da água e ações de educação ambiental. A presença de salva-vidas, acessibilidade e informações para os visitantes são também requisitos fundamentais para garantir a segurança e o conforto dos frequentadores.



Compromisso Sustentável



A Praia do Sossego, localizada entre Piratininga e Camboinhas, é um dos exemplos mais belos de praia preservada e cercada de vegetação nativa. Para a comunidade local e para os frequentadores de toda a região, a certificação Bandeira Azul é um motivo de orgulho, resultado de um trabalho contínuo da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) de Niterói.



“A cada ano, trabalhamos para que as nossas praias sejam não só locais de lazer, mas verdadeiros cartões-postais de cuidado e respeito ambiental. Essa conquista da Praia do Sossego reflete o empenho coletivo em promover um turismo que respeite e valorize o nosso patrimônio natural”, destacou o secretário de Meio Ambiente.