Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança: local de encontro de estudantes de instrumentos neste sábadoDivulgação

Publicado 04/11/2024 09:59

Niterói - Um dia muito importante para a aprendizagem musical. Assim será o próximo sábado (9), na Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança, no Fonseca.



O espaço do Programa Aprendiz recebe dois encontros de instrumentos com alunos de turmas e escolas diferentes, que vão se reunir pela primeira vez. A casa, que é totalmente dedicada aos alunos dos vários eixos do Aprendiz, irá sediar dois encontros fundamentais para o desenvolvimento dos alunos: o Encontro de Cordas Dedilhadas e o Encontro de Sopros e Percussões.



O Prefeito de Niterói, Axel Grael, opinou sobre o encontro.



“O Aprendiz é um projeto que tem como base a escola. Através desse link com a cultura, concebemos essa iniciativa para gerar oportunidades para estudantes da rede pública de Niterói. Além de formar cidadãos e melhorar a qualidade de vida da população, a cultura também é muito importante na economia da cidade. Unir os jovens músicos de diversas turmas do Aprendiz no encontro de Instrumentos é uma forma de valorizarmos isso também", comentou o prefeito.



Já o Secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz, comentou sobre a Casa Aprendiz Musical Anibal de Bragança, que expandiu o Programa Aprendiz para a zona Norte.



"O Aprendiz é o que é hoje porque foi feito a várias mãos e Casa Aprendiz do Fonseca, que inauguramos em julho, é um local muito simbólico para nós pois nos ajudou a expandir o projeto para a Zona Norte. Unir os instrumentos de sopros, cordas e percussão, juntos, em uma única apresentação, neste local emblemático para nós, é uma grande satisfação. Para os jovens músicos, é um momento de confraternização. Será um evento em que deixará todos realizados", concluiu Diniz.



Nerisa Aldrighi, coordenadora pedagógica do eixo Cordas do Programa Aprendiz, fala sobre o momento especial. “É muito importante, quando a gente toca um instrumento, realizar a prática de conjunto. Não são todas as escolas que possuem vários instrumentos que proporcionem os alunos se reunirem para praticar. Temos uma escola que é no entorno rural, com pouco acesso a equipamentos culturais. Só a mobilização de vir até o espaço, que representa o futuro deles, vai motivar os alunos. Lá na Casa Aprendiz temos toda a estrutura para eles socializarem e praticarem. A dinâmica vai ser ótima”, disse Nerisa, informando que os alunos ensaiaram e treinaram um repertório em comum.



O objetivo das ações, no mesmo dia, é reunir alunos de diferentes idades – que irão, com seus responsáveis, se conhecer, socializar com seus instrumentos e fazer música juntos. Violão, ukulele e cavaquinho em um turno, em seguida os instrumentos de sopro e percussão no outro turno, para os alunos aprenderem e interpretarem coletivamente. A estimativa é de que 140 alunos participem das atividades.



CORDAS DEDILHADAS



Do Encontro de Cordas Dedilhadas participam diversos alunos, de sete a dezoito anos, das escolas municipais Mestra Fininha, Portugal Neves, João Brazil, Altivo César, Jacinta Medela, Rachide da Glória Salim Saker, Heloneida Studart, Lucia Maria Silveira Rocha, Helena Antipoff e Honorina de Carvalho.



Os professores responsáveis são André Pereira (cavaquinho e violão), Francisco Lemos (violão), Harã Azevedo (ukulele), Leonardo Paiva (violão) e Tiago Souza (violão). Haverá uma breve apresentação dos professores, que falarão sobre os instrumentos, suas origens e peculiaridades – como diferenças e semelhanças.



No roteiro do encontro, o repertório do Encontro de Cordas Dedilhadas terá músicas com todos juntos, como ‘Peixe Vivo’ (Domínio Público) e ‘Asa Branca’ (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga). Os alunos do Professor André irão interpretar ‘Trenzinho Caipira’ (Heitor Villa-Lobos) e ‘Anunciação’ (Alceu Valença). Já os alunos do Professor Leonardo Paiva mostram o sucesso de Gun’n’Roses‘Sweet Child O’Mine’ (Axl Rose/Duff McKagan/Jeffrey Isbell/Saul Hudson e Steven Adler), além de estudos dedilhados.



Na apresentação dos professores, o repertório inclui ‘Berimbau’ (Baden Powell/Vinícius de Moraes), ‘Brasileirinho’ (Waldir Azevedo/Ruy Pereira Costa), ‘Naquela mesa’ (Sérgio Bittencourt) e ‘Dona de mim’ (Liliane De Carvalho/Arthur Magno Simoes Marques). O desafio final reúne todos os alunos aprendendo e tocando juntos a canção “Dorme a cidade” de Chico Buarque.



SOPROS E PERCUSSÕES



No horário do Encontro e Sopros e Percussões o objetivo inclui, também, a troca de experiências entre os alunos – com ações pedagógicas sob a condução do maestro Gabriel Delatorre, que vai incentivar a execução de arranjos e exercícios da metodologia Advantage e do método “Da Capo”, do professor Joel Barbosa.



“O repertório proposto pode ser uma experiência transformadora para os jovens. Além de aprimorar habilidades musicais, como técnica e leitura de partituras, a prática é uma imersão na arte da música – com um foco em práticas pedagógicas inovadoras, como a apreciação musical. O processo contempla o trabalho de afinação, sonoridade e a interação entre as vozes instrumentais. Buscando não só melhorar a técnica instrumental dos alunos, mas também aguçar a percepção musical, criando um ambiente estimulante que fomente o crescimento artístico e a expressão criativa para desenvolver competências, como trabalho em equipe, disciplina e criatividade, além de apresentar um ambiente novo para os alunos da rede pública ao convidá-los para a Casa Aprendiz”, explicou Gabriel Delatorre.



Participam do Encontro as escolas municipais Francisco Portugal Neves, Altivo Cesar, José de Anchieta, Santos Dumont, Antineia Silveira, Helena Antipoff, Heloneida Studart, João Brazil, Mestra Fininha, Honorina de Carvalho e Maria Felisberta. O repertório inclui uma seleção de obras que foram sucesso na voz de Tim Maia.



SERVIÇO:



Encontros de Instrumentos na Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança



Evento: Encontro de Cordas Dedilhadas

Data: 09/11

Horário: 13h às 15h



Evento: Encontro de Sopros e Percussões

Data: 09 de novembro de 2024

Horário: 15h30 às 17h30



Local: Casa Aprendiz Aníbal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 – Fonseca