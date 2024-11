Di Sabbato Jazz Quartet: aoresentação gratuita nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 05/11/2024 07:49

Niterói - Alunos da cidade vão atravessar a Baia de Guanabara e visitar o Centro Cultural dos Correios para participar da plateia do evento Brasil Musica Viva!

O evento acontece no próximo dia 6 de novembro, às 13h, na praça do Centro Cultural dos Correios, ao lado da Casa França-Brasil. Entrada gratuita, livre para todas as faixas etárias. A curadoria é do músico Rafael Galhardo, fundador da Vila Musical. O objetivo é lotar a plateia reunindo, lado a lado, alunos da rede pública e espectadores em geral.

Estudantes da Escola Municipal Levi Carneiro e Colégio Estadual Mullulo da Veiga, ambos de Niterói, são presença certa. A ênfase do projeto é estimular o interesse dos jovens na música instrumental. Ao longo de novembro, o Brasil Música Viva! será realizado também em São Paulo e Curitiba, sempre com a participação de alunos e com gratuidade para todos os públicos.



A promessa é de uma tarde 100% dedicada a um convidativo fluir de ritmos e contemplação de vários gêneros – choro, samba, bossa nova, jazz, rock, bebop e muito mais – com o Di Sabbato Jazz Quartet, Thiago Gomes Trio, Benfloss, Duo Alana Alberg e Antônio Guerra, além do Rômulo Gomes Trio. Em comum, além do amor à música, todos são baseados no Rio, têm trabalhos autorais, e tocam nas bandas de astros como Lulu Santos, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Jão.



“Na música atual, existe uma forte tendência do remix, a música vem acompanhada de um refrão muito forte, o que vemos no Tik Tok, e o objetivo não é demonizar isso, mas apresentar outros caminhos musicais para as plateias mais jovens”, destaca o curador Rafael Galhardo.



Em comum, o Rômulo Gomes Trio, Di Sabbato Jazz Quartet, Duo Alana Alberg e Antônio Guerra, Thiago Gomes Trio e Benflos representam a pluralidade do gênero no Brasil. Quem estiver na região da Candelária na hora do almoço pode usufruir das atrações. Os shows começam às 13h. Uma das motivações do Brasil Música Viva! é proporcionar diálogos únicos de sonoridades variadas também de forma pedagógica. De diferentes gerações, os artistas prometem tornar o palco uma escola viva de incursões rítmicas. Durante os shows, os músicos conversam com a plateia sobre temas envolvendo os instrumentos e os gêneros em questão. “Vamos possibilitar ao espectador usufruir da música instrumental além de oferecer um panorama atual dos movimentos mais expressivos”, explica o curador Rafael Galhardo.



Presente no Cosme Velho, Maracanã e Grajaú, a Vila Musical tem 17 anos de presença na cor do som que se faz no Rio e no Brasil. Em seus estúdios ensaiam nomes como Lulu Santos, Maria Rita e Maria Bethânia. Também ocorrem gravações de podcast, trilha de cinema e música para teatro. “Fazer com que o público consiga perceber cada instrumento e possa se emocionar entendendo um pouco mais da melodia, harmonia, das notas, dos ritmos, enfim, por todos os elementos que estruturam a música, é um dos principais desafios do nosso projeto. E que ninguém se espante de ser convidado para ir ao palco e tocar com os artistas. A proposta é aproximar, literalmente, o público da música instrumental, conclui Galhardo.



Diretor de projetos do Instituto Burburinho Cultural, Thiago Ramires destaca: "Estamos iniciando um festival que colabora efetivamente com a formação de plateias para a música instrumental de cada cidade envolvida, gerando uma conexão mais direta do público jovem com esse gênero. As plateias poderão, além de participar dos concertos, conhecer os instrumentos mais a fundo e compreender melhor a importância dos artistas envolvidos."



O Brasil Música Viva! O Brasil Música Viva! é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ExxonMobil, apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Escola da Cultura e do Centro Cultural dos Correios. Realização da Vila Musical, Instituto Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil União e Reconstrução.



Sobre os artistas



Benflos - Banda de rock formada por Daniel Martins (baixo, guitarra e bateria), Diogo Brandão (voz e perfumaria), Guilherme Carrera (guitarra e bandolim), Diogo Salles (guitarra e voz), Ricardo Aragão (bateria e baixo). As apresentações ao vivo são performáticas e usam elementos audiovisuais fora do comum



Rômulo Gomes Trio – O trio reúne Rômulo Gomes, contrabaixista, Adaury Mothé, pianista, e Vitor Vieira, baterista, todos com décadas de trabalho autoral e solo, mas também acompanhando dentro e fora do país grandes nomes como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Ney Matogrosso. No repertório, clássicos do Samba Jazz, Bossa Nova e MPB, além de composições autorais.



Di Sabbato Jazz Quartet – Aliar choro e samba de raiz com jazz da década de 1940 está no DNA do Di Sabbato Jazz Quartet, que promove encontros do presente com o passado de forma única. O quarteto é formado pelos irmãos João Di Sabbato (bateria), Thiago Di Sabbato (baixo), Fernando Clark (guitarra) e Samuel Siciliano (teclados). Nas fusões apresentadas em repertório estão “Juízo Final”, de Nelson Cavaquinho em arranjo Bebop, o samba moderno de Rodrigo Maranhão em versão swing jazz e Villa Lobos e suas Bachianas em ritmo de tango, com um pé no swing.



Alana Alberg e Antônio Guerra – Alana Alberg e Antônio Guerra formam o duo inédito especialmente para o Brasil Música Viva. Baixista desde os 13, participa da banda do Caldeirão do Mion e tem carreira internacional respeitada. Atualmente, participa de turnês de Jão e Blitz. Antônio Guerra, pianista e acordeonista, lançou recentemente o álbum “Rabo de Arraia” no Brasil, Inglaterra e Argentina.



Thiago Gomes Trio – Trio liderado pelo renomado baixista e professor Thiago Gomes, com violão, baixo e bateria, apresenta o seu espetáculo “Sons do Rio” que conta com clássicos de estilos musicais nascidos no Rio de Janeiro, bossa nova, samba e chorinho, em formato instrumental.



Serviço:

Evento: Brasil Música Viva – Série de apresentações para estudantes e público em geral.

Data: 6 de novembro | Centro Cultural dos Correios _ Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro | Tel.: 21. 2253-1580 | Grátis | Início às 13h

Classificação etária: livre

Shows: 13h Thiago Gomes Trio | 14h Alana Alberg | 15h Di Sabbato Jazz Quartet | 16h Benflos | 17h Rômulo Gomes Trio