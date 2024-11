Posse da nova diretoria da Atacen: na Câmara dos Vereadores - Leonardo Rivera

Publicado 04/11/2024 21:35

Niterói - Em solenidade conduzida pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, representando o vereador Gallo, na noite desta segunda-feira (4), a Associação dos Trabalhadores de Artes Cênicas de Niterói (Atacen) deu posse à sua nova diretoria, na Câmara Municipal de Niterói.



A nova diretoria eleita é formada por Ricardo Sanfer (Presidente), Guga Gallo (Vice-Presidente), Elyzio Falcato (Tesoureiro), Ana Beatriz de Paula (1ª Secretária), Sandra Nunes (2ª Secretária) e Mário Sousa (Secretário de Comunicação).



Na ocasião, foi homenageado in memoriam, o diretor e ator Sohail Saud, que foi o primeiro presidente da Atacen e uma das personalidades que mais incentivou o teatro em Niterói. Sohail ficou conhecido como “Papai Noel de Niterói” por ter diversas vezes atuado como tal, em eventos locais. Colegas de profissão, como Marcelo Caridade, Cristina e Carlinhos Fracho, entre outros, marcaram presença no evento.



Mário Sousa, jornalista e dramaturgo, disse que a entidade é representativa da classe teatral da cidade. “Uma das nossas principais bandeiras é lembrar que o teatro brasileiro começou em Niterói, com o Auto de São Lourenço, de José de Anchieta. O Teatro Leopoldo Fróes foi um espaço de resistência e um laboratório para toda a classe. Infelizmente, dentro das coordenações das Culturas em Niterói, não temos uma dedicada ao teatro. Temos livros, música, audiovisual, ballet, mas não temos uma coordenação de teatro que, dentro da estrutura pública, dialogue com a classe – mesmo sendo uma classe viva e atuante”, lembrou ele.



O Auto de São Lourenço é uma das peças mais notórias do padre José de Anchieta. O auto foi escrito em português, espanhol, tupi antigo (com uma frase em guarani antigo), refletindo a realidade social do Brasil quinhentista.



Cristina Fracho, em uma fala muito emocionada, homenageou o amigo e mentor – sugerindo que a cidade desse o nome de Sohail Saud para um espaço cultural, devido à sua importância para o desenvolvimento da classe e da profissão em Niterói.

Advogado, produtor, ator e diretor de teatro, Sohail Saud foi, por mais de seis décadas, um de seus mais importantes artistas e gestores culturais de Niterói. Muito querido na cidade, deixou um legado de realizações em benefício da Cultura de Niterói e de todo o Estado do Rio de Janeiro, quando criou cerca de 25 festivais de teatro e ajudar a fundar várias associações teatrais.



A nova equipe da Atacen pretende fortalecer a entidade e retomar os projetos que começou, como: Ciclo de Leitura Dramatizada, Festival de Teatro Adulto, Mostra de Teatro Infantil, organização de seminários, locais para ensaios das companhias da cidade, abrir pautas nos teatros públicos da cidade para os artistas de Niterói e diminuir as taxas cobradas pelos teatros.



SOBRE A ATACEN



Criada há 39 anos, precisamente no dia 14 de janeiro de 1985, a Atacen passou um tempo parada, e foi reativada em 03 de abril de 2012, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no Teatro Municipal de Niterói. É uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, promocional, recreativo e cultural, sem cunho político ou partidário, com finalidade de atender a todos que a ela se dirigem.