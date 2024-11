Teatro Popular: encontro geek no final de semana - Claudia Rohsner

Publicado 04/11/2024 11:18

Niterói - A Niterói Expo Geek retorna em sua segunda edição, maior e mais completa, e promete agitar a cidade com mais de 60 atividades durante o fim de semana para toda a família. Entre os dias 09 e 10 de novembro, o evento vai ocupar os espaços do Caminho Niemeyer, com uma programação diversa e gratuita, que inclui: feira literária, mangás, animes, música, teatro, filmes, games, e-sports, robótica, swordplay, quadrinhos, RPG, cosplay, shows, debates, espaço kids, K-POP, entrevistas com dubladores, palestras, premiações, entre outras atividades do universo fantástico.

Os fãs da cultura geek de todas as idades vão poder acompanhar nos dois dias de evento o torneio Pokémon GO, com destaque para o Dia Mundial do Pokémon GO no dia 10 de novembro. No primeiro dia de evento, a partir das 11h30, a atração fica por conta da homenagem do Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr), data comemorada no dia 09 de novembro. Já às 19h, o show cover do “The Weeknd”, cantor e compositor de sucesso canadense, vai animar o palco principal do Teatro Popular Oscar Niemeyer (TPON) na Niterói Expo Geek.

No segundo dia, ainda no palco principal do TPON, vão acontecer duas atrações especiais: às 13h30, o dublador Hélio Ribeiro, conhecido por dar voz a ícones como Joaquin Phoenix, Christian Slater e Robert De Niro, vai discutir sobre a indústria da dublagem; já às 17h, a Banda DuckTails fará uma apresentação com os atores e dubladores: Raphael Rossatto, Fred Mascarenhas, Karen Padrão, Bruno Riaze, Heber Junior, Rafael Barreto, Nando Dhiniz, Hélio Ribeiro, Márcio Simões e Zé da Viola.

“No ano passado nós recebemos mais de 6 mil pessoas, nossa expectativa nessa segunda edição é dobrar esse número. Criamos um evento mágico, com programação para todas as idades e uma mega estrutura para receber a todos, São diversas atividades, artísticas, participações especiais, tudo isso traz para Niterói, que é uma cidade muito geek, uma consolidação nesse setor da cultura, economia criativa e visão de futuro a partir da tecnologia”, destacou Alexandre Lage, produtor do evento.