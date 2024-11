Peça sobre Allan Kardec: em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Peça sobre Allan Kardec: em cartaz na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 06/11/2024 11:00

Niterói - Sucesso de público nos teatros do Brasil há 16 anos, retorna à Sala Nelson Pereira dos Santos "Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade". Dias 07 e 08 de abril, quinta e sexta-feira, a Sala abre suas cortinas para o espetáculo teatral que tem texto de Paulo Afonso de Lima e direção de Ana Rosa, além de um elenco de primeira linha.



Em cena, Rogério Fabiano revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas. A codificação da Doutrina Espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade.



A maioria do elenco se divide entre dois, três ou mais personagens e faz isso com maestria. No palco, a atriz Érica Collares vive a médium Gertrudes Laforgue e Amélie Gabrielle Boudet (esposa de Allan Kardec). "A história de Amélie e Kardec é muito bonita. Eles foram companheiros em uma vida passada e se reencontram no século XIX. Foi amor à primeira vista. Eram filhos únicos, não tiveram filhos, e estavam unidos na missão do espiritismo. Foram destinados a isso", conta Érica.



Já Andrezza Rebuti tem entre os seus papéis de destaque: a mãe de Allan Kardec, Madame Rivail, a Madame Plainemaison e a amiga de Kardec Justine Frenard. Figuras fundamentais na transição de Allan Kardec. "A primeira pessoa espírita que ele tem contato é com a culta e fina Madame Plainemaison. Ele a visita pretendendo desmascará-la, mas Allan receberá uma mensagem do além, que o fará mudar radicalmente e começar a codificação do espiritismo, esclarece Bia Barros.



Outros integrantes do elenco são Gustavo Russo - que interpreta o Professor Fortier, o Padre e o tio Maurice - e Rodrigo Nascimento, como o grande Mago Lacazze, o Professor Pestalozzi, o médium Jean Paul e o Espírito da Verdade.



Sob a direção de Ana Rosa, uma das maiores atrizes do país, o espetáculo pretende alcançar um público eclético, formado por simpatizantes dos assuntos espirituais, por aqueles que buscam respostas às suas indagações e por pessoas que simplesmente acreditam na eternidade da alma. Nesta peça, a curiosidade pelos assuntos espirituais está ligada ao objetivo da equipe em contar boas histórias, de fazer um bom espetáculo e atender ao público que procura um trabalho sério e verdadeiro.



Ficha Técnica



Texto: Paulo Afonso de Lima

Direção: Ana Rosa

Elenco: Rogério Fabiano, Érica Collares, Andrezza Rebuti, Gustavo Russo e Rodrigo Nascimento

Direção de Arte e Luz: Guillermo Luis

Iluminação: Carlos Alberto Boschini

Operador de Luz e Vídeos: Marcelo Pirillo

Cenário, figurinos e adereços: Francisco Emanuel Leite

Assessoria de imprensa: Valéria Souza

Produção: Érica Collares e Rogério Fabiano

SERVIÇO



Evento: Peça 'Allan Kardec - Um Olhar Para a Eternidade'

Datas: Quinta e Sexta-feira, 07 e 08 de novembro de 2024

Horário: 20h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 80 min

Ingresso: R$80 (inteira) - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói