Marvio Ciribelli: apresentação em Niterói neste sábado - Divulgação

Publicado 06/11/2024 22:19

Niterói - O pianista e compositor Marvio Ciribelli se apresenta no Espaço Gafieira, neste sábado, 09 de novembro, a partir das 21h. A noite de música vai celebrar ainda o aniversário da apresentadora de TV Mylena Ciribelli, irmã do pianista, e também do percussionista Jakaré Garcia, dupla que vai estar no palco junto de Marvio.

O baterista Lucca Machado e o baixista Cadu Pontes completam a banda, que promete mostrar um repertório repleto de Samba-Jazz, Bossa Nova e MPB, em temas como “Bala com Bala”, de João Bosco e Aldir Blanc; “Mantra”, do próprio Marvio Ciribelli; “Apanhei-te Cavaquinho”, de Ernesto Nazareth, “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga, entre muitos outros.



Os professores do Espaço Gafieira, Ramon Oliveira e Giovana Oliveira também vão marcar presença no espetáculo e farão uma apresentação especial de Bolero, tocado ao vivo por Ciribelli e sua banda.



O Espaço Gafieira fica na Rua Gavião Peixoto, 142 / sobrado, em Icaraí – Niterói/RJ. O ingresso está R$ 60 (1º lote).



Sobre Marvio Ciribelli



Pianista que leva o nome de Niterói para o mundo, Ciribelli já se apresentou em festivais internacionais como Adelaide Fringer (Austrália), Java Jazz Festival (Indonésia), Jazz Plaza (Cuba) e Montreux Jazz Festival (Suíça), onde gravou 3 discos ao vivo. O pianista tem gravações lançadas com o vocalista inglês John Lawton (Uriah Heep) e com o cantor norte-americano, Freddy Cole (irmão de Nat King Cole), além de álbum gravado com o grupo de rock progressivo holandês, Focus.



Serviço:



Marvio Ciribelli em noite Samba-Jazz, Bossa Nova e MPB

Quando: 09/11, sábado, às 21h. A casa abre às 19h, com música ambiente.

Onde: Espaço Gafieira - Rua Gavião Peixoto, 142 / sobrado, Icaraí - Niterói/RJ

Ingresso: R$ 60 (1º lote)

Informações e reservas: (21) 99659-4261 (Adriana Aziz)