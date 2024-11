Viviane Amaral: no Clube do Vinho, só para mulheres, em Charitas - Divulgação

Publicado 06/11/2024 16:19

Niterói - Com o tema "Vida plena: terapias integrativas e longevidade", a próxima reunião do Clube do Vinho - Só Para Elas será na segunda-feira (11), às 19h30, no Olimpo, em Charitas, com a cirurgiã-dentista Viviane Amaral. A participante convidada para a roda de conversa tem sete especializações, incluindo modulação hormonal, clínica de dor e cirurgia estética da face.

“Iniciei minha carreira com um consultório voltado para a reabilitação da terceira idade, realizando grandes procedimentos de reabilitação oral. Hoje, meu objetivo é integrar saúde e estética, promovendo a beleza de dentro para fora. Acredito no poder de nutrientes, vitaminas e hormônios do corpo para elevar a autoestima e proporcionar resultados duradouros”, diz a doutora Viviane Amaral.

Com 17 anos de experiência, a profissional é fundadora da Bella Vita Facial e conta que busca cuidar dos pacientes de forma completa, com uma abordagem holística que valoriza o bem-estar e a beleza.

“O foco é a saúde integrativa. Além da reabilitação oral, ofereço cuidados completos com uma abordagem multidisciplinar. Trabalho junto a especialistas em nutrição e biomedicina para proporcionar uma transformação estética e de bem-estar. A missão é proporcionar beleza e saúde, estimulando o potencial do próprio corpo para resultados estéticos naturais”, acrescenta Viviane Amaral.

O novo encontro do Clube do Vinho será aberto aos homens excepcionalmente, com menu incluso do restaurante, estacionamento gratuito e reservas pelo WhatsApp (21) 99956-5000.