Museu Janete Costa: programação gratuita o mês inteiroReprodução

Publicado 07/11/2024 09:46

Niterói - Em novembro, no mês da consciência negra e do Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, o Museu Janete Costa de Arte Popular promove uma ampla programação gratuita celebrando a cultura afro-brasileira, com oficinas, atividades infantis, encontro de hip-hop, roda de samba e palestras.

A Oficina de Si, roda de conversa para reflexão e criação coletiva, terá duas edições especiais, com os artistas convidados Marlon Amaro e Nelson Maca.

Na sexta-feira, 8 de novembro, às 14h, o artista plástico niteroiense Marlon Amaro será o convidado da Oficina de Si, buscando estimular experimentações artísticas e promovendo trocas de saberes. Graduando em Pintura pela EBA/UFRJ, Amaro frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com exposições individuais na Nonada, UERJ e Centro Cultural dos Correios, e com participação em exposições coletivas no Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu Nacional da República e Koenig Gallery.

Na quarta-feira, 13 de novembro, às 14h, a Oficina recebe o poeta, escritor e professor de literatura Nelson Maca. Fundador do Coletivo Blackitude: Vozes Negras da Bahia, que realiza ações artísticas e de formação sócio-racial, através das linguagens da cultura hip-hop. No encontro, o poeta performer conversa com os participantes sobre seus projetos.

Culminando a série de encontros da oficina Ritmos Sustentáveis, os músicos Daniel Boechat e Rodrigo Reis promovem uma roda de samba especial, na quinta-feira, 21 de novembro, às 14h. Além de promover a sustentabilidade através da música, a atividade destaca a rica contribuição dos ritmos afro-brasileiros no cenário musical e cultural brasileiro, proporcionando um espaço de celebração, memória e resistência.

O grupo Wolf Crew RJ realiza no dia 22 de novembro, às 14h, o encontro Hip-Hop nos 220%: A História do Movimento Hip-Hop e seus elementos artísticos. O grupo atua em atividades de educação social, levando a história e o conhecimento da cultura para todos há 8 anos na cidade de Niterói.

No sábado, 23 de novembro, a edição do mês de novembro do projeto Arte Popular para Crianças também celebra a herança e a cultura negra brasileira, com oficinas e contação de história. Às 11h, a contadora de histórias Josele Negra Black recebe as crianças e suas famílias com a "Contação Di Vó", trazendo de volta a magia das histórias infantis contadas de um jeito acolhedor, como se estivéssemos no quintal de casa. Às 13h30, Thay Trindade e Elielton Rocha realizam oficina de Abayomi, as bonecas confeccionadas sem qualquer tipo de cola ou costura, apenas com retalhos, com origem iorubá, que significa ‘Encontro precioso’.

Às 15h30, o escritor, contador de histórias e pesquisador, Fabio Mukanya, realiza a oficina de instrumentos africanos. Arte-educador e músico multi-instrumentista, Mukanya é idealizador dos programas AfrikaSonora, de pesquisa e valorização dos instrumentos musicais africanos no Brasil e Diáspora e do Programa Brincando Bantu, de valores culturais africanos para infância brasileira, através da oralidade, ancestralidade, confecção de brinquedos, instrumentos tradicionais africanos, literatura afro referenciada e cantigas em línguas africanas.

Encerrando a programação, o museu recebe no dia 28 de novembro, às 14h, o encontro Afroturismo: suas contribuições e reflexões. As atividades são gratuitas.

Confira a programação completa:



Museu Janete Costa de Arte Popular

Rua Presidente Domiciano, 178, São Domingos, Niterói



Oficina de Si convida Marlon Amaro

Sexta-feira, 8 de novembro de 2024

Horário: 14h

Classificação Indicativa: 16 anos



Oficina de Si convida Nelson Maca

Quinta-feira, 13 de novembro de 2024

Horário: 14h

Classificação indicativa: 16 anos



Ritmos Sustentáveis - Roda de Samba

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Horário: 14h

Classificação indicativa: livre



Hip Hop nos 220%: A História do movimento Hip-Hop e seus elementos artísticos com Wolf Crew RJ

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Horário: 14h

Classificação indicativa: livre



Arte Popular para Crianças

Sábado, 23 de novembro de 2024

Classificação indicativa: livre



Contação de histórias com Joselene Negra Black

Horário: 11h

Oficina de Abayomi com Thay Trindade e Elielton Rocha

Horário: 13h30

Oficina de Instrumentos Africanos com Fabio Mukanya

Horário: 15h30



Afroturismo: suas contribuições e reflexões

Quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Classificação indicativa: livre