Niterói: Itaipu terá evento gratuito com a chegada de Papai NoelDivulgação

Publicado 07/11/2024 09:34 | Atualizado 07/11/2024 09:36

Niterói - O Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica, inaugura a decoração de Natal com o tema “Presente de Natal”, em comemoração aos 25 anos do shopping, durante a Chegada do Bom Velhinho, neste sábado, 09 de novembro, a partir das 17h, no estacionamento externo com uma programação gratuita para toda a família.



O evento promete contagiar o público com um momento mágico e inesquecível, repleto de alegria e encanto, cheio de surpresas e emoções que só o Natal proporciona. A programação contará com Lekolé, em encantadora apresentação natalina com música ao vivo, onde uma carismática bailarina interage com as crianças em brincadeiras teatrais e musicais, transportando o público para um universo festivo e envolvente, trazendo o encanto do Natal para cada detalhe através da magia do teatro musical.



Dando continuidade à programação, o evento contará com a Intervenção artística da Cia 2 Banquinhos, uma companhia de palhaçaria, arte de rua e cultura popular da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fundada em 2008 a cia tem a missão de inspirar transformações positivas, encanar artisticamente o cotidiano das pessoas.



Tendo um de seus pilares a responsabilidade social, há 20 anos o shopping realiza o projeto Mural do Coração, que tem como objetivo beneficiar crianças de instituições que atuam com Educação Infantil. Até o dia 01 de dezembro, 104 crianças de 2 a 6 anos, da Umei Nina Rita Torres, localizada em Piratininga, poderão ser apadrinhas com kit presente contendo um brinquedo, roupa e calçado, que será entregue especialmente pelo Bom Velhinho no dia 06/12, na instituição beneficiada.



Serviço:



Evento: Chegada do Papai Noel no Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estr. Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu - Niterói

Quando: 09 de novembro, sábado

Horário: A partir das 17h

Onde: Estacionamento externo

Valor: Gratuito