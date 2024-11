Mirare: espetáculo da Cia de Ballet da cidade de Niterói - Fran Mello

Publicado 07/11/2024 10:11

Niterói - Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, de sexta a domingo, o Theatro Municipal de Niterói abre suas cortinas para mais uma apresentação da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, desta vez com o espetáculo Mirare.



Mirare é um espetáculo de dança, concebido e coreografado pela niteroiense Tamara Catharino, sob a direção de Thiago Piquet.



A convite de Fran Mello, diretor artístico da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, Tamara concebeu um espetáculo que cria um paralelo entre o olhar e o desejo numa flutuante projeção de movimentos.



A partir disso, a composição coreográfica percorre entre o revelar e o ocultar, entre o singular e o coletivo, através de um visual impactante e ritmos de corpos pulsantes.



Mirare traz uma estética intrigante com efeitos ópticos-coreográficos que apresenta um espetáculo enigmático, composto por uma dança que se transforma pouco a pouco. A intenção aqui é desafiar a percepção do espectador e habitar a linha tênue entre a ilusão e realidade; criar espectros e corpos-miragem que flutuam e se ancoram no desejo de existir juntos.



A coreografia contou com a assistência de Inês Carijó. O figurino será concebido pela dupla Ney Madeira e Dani Vidal e confeccionado pela Avant Premiere. A produção musical fica sob a responsabilidade da Trama Fantasma, composta por Pedro Sodré e Rudah Guedes. A iluminação será feita pelo grandioso Paulo Cesar Medeiros. Tudo isso para apresentar um potente espetáculo com duração de 40 minutos.

Serviço



M I R A R E | Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

Datas: 08 a 10 de novembro de 2024

Horário: 19h (sexta) e 18h (sábado e domingo)

Duração: 40 min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói