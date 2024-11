Lançamento de livro: autor Raí Rocha lança livro sobre autoconhecimento - Divulgação

Publicado 07/11/2024 13:00

Niterói - O mês de outubro é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de mama, que busca conscientizar, informar e mobilizar a sociedade em prol da saúde feminina. Durante todo o mês rosa, instituições de saúde, ONGs e sociedade civil se unem com o propósito de mostrar e levar a importância de ações que ajudem na prevenção e no diagnóstico precoce.



Pensando na temática, o psicanalista Raí Rocha traz questões como autoestima, relacionamentos e autoconhecimento, com uma visão terapêutica e reflexiva, em seu primeiro livro “Quando viajo pra fora, eu recomeço por dentro”. Assuntos sobre relacionamentos e maturidade que utilizamos para enfrentar diferentes momentos da vida, também são abordados.

“Outubro Rosa é um mês muito pontuado sobre a prevenção ao câncer de mama, mas também é um mês que aproveitamos para conscientizar o cuidado de todas as esferas da saúde da mulher. É trabalhar a questão da saúde mental e da autoestima da mulher”, Raí diz.

“Para trabalhar essa questão da autoestima, é importante a mulher nunca esquecer do valor dela. De quem ela é, de toda história que ela percorreu, e valorizar essa história. Porque a autoestima não pode ser só uma parte do corpo, não pode ser algo que aconteceu, mas é importante entender sua história, trajetória, o que você já fez, coisas que foram importantes para a sua vida e para e quem é importante na sua vida hoje”, ressalta o profissional. Em seu livro, Raí conta que se inspira na importância das pessoas entenderem o que elas têm de valor.

Além da importância da saúde mental e física, a ginecologista e obstetra, Dra. Ana Sodré, destaca que é preciso um bom acompanhamento médico e profissional antes, durante e após o diagnóstico do câncer. “Manter um relacionamento com um bom profissional é até mais importante do que apenas os exames, pois a consulta envolve anamnese, exame físico e exames complementares. Isso é da competência de um bom profissional”, diz ela, alertando a realização de consultas regulares e o acompanhamento da saúde.

Querendo formular objetivos acessíveis e lembrar a ideia de não “deixar a vida levar”, Raí Rocha destaca que é preciso deixar o lugar de comparações e desistência de si mesma. As práticas contadas no livro abordam o autoconhecimento e auxiliam em questões terapêuticas.

Previsto para ser lançado no dia 9 de novembro das 10h às 13h, em evento público no “Nosso Bistrô”, em Icaraí. O livro “Quando viajo para fora, eu recomeço por dentro”, lançado pela Editora Edições Cândido de Niterói, tem uma expectativa de venda de 1000 exemplares na primeira edição.