Vinicius Martins: homenageado pelo Fórum da Memória FluminenseDivulgação

Publicado 07/11/2024 14:26

Niterói - O jornalista Vinícius José Siqueira Martins fala sobre sua trajetória profissional no Jornalismo no dia 12/11, terça-feira, às 17h, no Solar do Jambeiro (Rua Presidente Pedreira, 196, Ingá), no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, à convite do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.

Vinicius Martins é um dos mais respeitados assessores de Imprensa. Foi Coordenador de Comunicação da Prefeitura de Niterói, da Câmara de Vereadores e outras entidades.

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF), começou a trabalhar na Prefeitura de Niterói no governo Waldenir de Bragança, onde exerceu majoritariamente funções na Assessoria de Comunicação Social, órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito.

A história profissional de Vinícius acompanha fatos e marcos importantes na formação e na história de Niterói . Como Assessor de Imprensa e jornalista atento, acompanhou diretamente diversos projetos e programas de governo, entre eles a construção do Museu de Arte Contemporânea, do Terminal Rodoviário João Goulart, nos governos Jorge Roberto Silveira e João Sampaio.

Vinícius também assumiu também a chefia-geral da Coordenação de Comunicação Social na adminsitração de Godofredo Pinto. Nesta época, acompanhou obras como a construção e inauguração do Teatro Popular Oscar Niemeyer, além de eventos como o Viva Idoso e a Feira Naval e OffShore de Niterói. Em 2009, convidado pelo, então, presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Bagueira, assumiu a chefia da Comunicação Social da Câmara, profissionalizando o relacionamento do Legislativo com os órgãos de imprensa local.

Além de sua atuação no setor público, o jornalista Vinícius Martins é assessor de Comunicação Social da Associação Pestalozzi de Niterói atuando, voluntariamente, na Assessoria de Imprensa da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, auxiliando na realização de eventos e congressos do órgão. Trabalhou na Comunicação da Associação Civil Quintal da Casa de Ana, instituição voltada à cultura da adoção; da Sociedade Fluminense de Fotografia, voltada ao incentivo da arte da fotografia e a sua preservação. Como voluntário, atua na divulgação de inúmeros projetos sociais e filantrópicos.