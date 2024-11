Niterói: Ilha da Conceição terá sua primeira Feira de Ciências neste sábado - Reprodução

Niterói: Ilha da Conceição terá sua primeira Feira de Ciências neste sábadoReprodução

Publicado 07/11/2024 20:34

Niterói - A Ilha da Conceição, na região Central da cidade, vai receber sua 1ª Feira de Ciências, no dia 9 de novembro, a partir das 9h, na área de lazer e quadra poliesportiva da Administração Regional. Com o tema "Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente", o evento organizado pela Prefeitura de Niterói é uma oportunidade para que a comunidade conheça as soluções inovadoras desenvolvidas pelos estudantes para enfrentar os desafios ambientais atuais.



Participam da Feira de Ciências a Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, o Centro Educacional Durvalina Knupp, o Centro Educacional Raio do Sol, a Escola Estadual Raul Vidal e a Escola Estadual Zuleica Raposo Valadares. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Governo, por meio da Administração Regional da Ilha da Conceição. A iniciativa visa envolver a comunidade escolar no desenvolvimento da pesquisa científica e estimular a reflexão e o estudo consciente sobre os problemas e soluções ambientais que impactam a sociedade.



Durante o evento, o público poderá conhecer projetos e ideias criativas desenvolvidas por alunos e equipes das instituições parceiras, com foco em um futuro sustentável. A feira será uma oportunidade para inspirar jovens cientistas e envolver a comunidade em questões de preservação ambiental.



Serviço:

1ª Feira de Ciências da Ilha da Conceição

Tema: Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

Data: 9 de novembro de 2024

Horário: 9h

Local: Área de lazer e quadra poliesportiva da Administração Regional Ilha da Conceição

Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/n - Ilha da Conceição, Niterói