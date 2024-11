Equipe da Ecoponte, com os pais e o bebê: nascimento na Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói - Reprodução

Publicado 07/11/2024 20:24

NiteróiNa manhã da última terça-feira (29), a Ponte Rio–Niterói teve um nascimento inesperado. Conrado, com 4.150 kg e 54 centímetros, veio ao mundo antes de sua chegada ao hospital, mobilizando a equipe de emergência da Ecoponte – que realizou o parto próximo à praça do pedágio.

O nascimento foi às 8h40, quando os pais de Conrado, Hérica Galdeano, de 33 anos, e Emerson Coutinho, também de 33, saíram de Itaboraí rumo a um hospital no Centro do Rio – quando percebram que não ia dar tempo de chegar até lá. Então, o casal decidiu parar o carro na subida da ponte, próximo ao recuo operacional.

“Foi uma experiência marcante. Nunca imaginei ter um filho na Ponte. Foi surpreendente! Vou lembrar disso para sempre e contar essa história para o Conrado toda vez que passarmos por lá”, emocionou-se Hérica.

A equipe da Ecoponte, liderada pela médica Giovanna Carvalho, foi a responsável pelo atendimento. Dentro do carro dos tios do casal, os profissionais realizaram o parto em condições desafiadoras. “O cordão umbilical estava enrolado no pescoço e os ombros em posição complicada, mas conseguimos realizar uma manobra específica para facilitar a saída do bebê”, explicou Giovanna.