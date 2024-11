Chuva de dinheiro: episodio inusitado aconteceu na tarde desta quinta-feira, em Icaraí - Reprodução

Publicado 07/11/2024 18:48 | Atualizado 07/11/2024 20:08

Niterói - Na tarde desta quinta-feira (07), um episódio surreal aconteceu em Icaraí, na esquina das ruas Paulo Gustavo e Mariz e Barros. Uma suposta “chuva de dinheiro”, registrada em vídeos que viralizaram nas redes sociais, causou alvoroço entre pedestres e moradores.

Segundo testemunhas, o fato aconteceu porque um homem, em suposto surto, teria rasgado grande quantidade de cédulas de reais, e as jogado pela janela – espalhando pedaços de notas, de diversos valores, pela rua. A PMERJ confirmou a história, através de nota, e informou que o cidadão foi conduzido a um hospital, ao lado da mãe.

Uma das testemunhas disse que nunca viu este tipo de coisa na vida, chamando o fato de ‘bizarro’. “Só em Niterói acontece coisa assim”, disse Antônio Pedro, 28 anos, profissional de entrega delivery que passava pelo local.

Já com a polícia no local do incidente, os procedimentos foram abertos para se ter noção do que aconteceu. Notas de 100, 50 e 200, picadas, jogadas pela janela.

“Estão catando para colar. Muito dinheiro”, disse uma das testemunhas. As cenas mostraram pedestres recolhendo os pedaços das cédulas espalhadas pela calçada, criando um clima de curiosidade e confusão.

Registros do fato rapidamente se espalharam nas redes sociais, blogs de notícias e grupos de comunicação instantânea. Os internautas reagiram com incredulidade.