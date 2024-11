Horto do Fonseca: palco de evento com varias categorias artísticas, de graça, este final de semana - Renata Xavier

Horto do Fonseca: palco de evento com varias categorias artísticas, de graça, este final de semanaRenata Xavier

Publicado 08/11/2024 08:00

Niterói - Nos dias 9 e 10, proximos sábado e domongo, acontece o Festival Arte do Encontro, no Horto do Fonseca, a partir das 9h. Serão dois dias de shows e brincadeiras com artistas da cidade de Niterói, de diversas origens, que carregam consigo tradições indígenas, africanas e europeias. Simultaneamente ao festival, acontece a segunda edição da exposição Avant-Garde Saravá, da renomada fotógrafa Renata Xavier, que propõe um passeio por 100 anos de cultura e sociedade brasileira. O evento, que tem entrada gratuita, é patrocinado pela secretaria das Culturas de Niterói através do edital Fomentão.



A programação conta com show de Carimbó e Boi-Bumbá, com o grupo Égua Mana, com oficinas e baile charme da Família Black Star, com show Nossas Músicas, com Nossa História, da cantora Geisa Fernandes, com as pernas de pau Flutuandas, com oficinas e baile de danças de salão com Amazonas Dance e brincadeiras com o Palhaço Tonner.



Já a exposicão Avant-Garde Saravá, montada em containers, foi criada pela fotógrafa Renata Xavier e reúne foto-performances de personalidades como Erika Januza, Ruy Castro e Torben Grael, em lugares históricos que resistiram ao tempo e unem gerações. A exposição está aberta para o público nos finais de semana.



"O Festival Arte do Encontro conecta diversas artes e propõe um final de semana repleto de criatividade e de musicalidade para toda a família. Poder proporcionar eventos gratuitos, em espaços públicos e em todas as regiões da cidade é uma grande realização para nós. Cultura é um direito de todos e, por isso, vamos continuar trabalhando para termos, cada vez mais, editais que incentivem o setor em Niterói", disse Júlia Pacheco, secretaria das Culturas de Niterói.



Programação Festival Arte do Encontro:



09-18h - Exposição Fotográfica Avant-Garde Saravá



9 de novembro



09h às 11h - Brincadeiras como Palhaço Tonner

11h às 13h - Show de Carimbó e Boi-Bumbá com o grupo Égua Mana

14h às 17h - Oficina e Baile de Danças de Salão com Gustavo Lôivos e Amazonas Dance



10 de novembro



10h às 12h - Show Nossas Músicas, Nossa História, com Geisa Fernandes

13 às 15h - Pernas-de-Pau Flutuandas

15h às 18h - Oficina e Baile Charme com Família BlackStar, DJ JP Shine Black e DJ Roberto



Serviço:



Evento: Festival Arte do Encontro e Exposição Avant-Garde Saravá

Local: Horto do Fonseca, Niterói, RJ

Data: 9 e 10 de novembro de 2024

Entrada: Gratuita