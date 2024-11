Festival Gastronomia do Mar: programação já definida - Divulgação

Publicado 08/11/2024 09:00

Niterói - Envolvendo toda a cadeia produtiva de pescados, o Festival Gastronomia do Mar 2024 definiu sua agenda de eventos e já tem 30 restaurantes confirmados em um extenso Circuito Gastronômico, entre 23 de novembro e 7 de dezembro.



O circuito acontece ao longo de todos os dias, enquanto os eventos ocorrem aos sábados, com onze chefs de renome dando aulas abertas ao público. O elenco inclui a consagrada Flávia Quaresma, que também é curadora do festival, idealizado e produzido pela C Comunicação para difundir o consumo consciente de pescados.



As aulas ocorrerão no Palco Naturgy, durante os eventos de rua que também terão apresentações musicais, no Palco Sesc.



O Festival Gastronomia do Mar 2024 começa no Jardim Icaraí, em Niterói, com o chef Elia Schramm, da Babbo Osteria (12h); Ana Bueno, do Banana da Terra, de Paraty (13h); Teresa Corção, chef executiva do Bistrô Sesc Convento do Carmo (14h); e César Antunes, do Único Casa na Praia (15h).



O evento de abertura terá ainda o “Chef na Calçada”, em que restaurantes montarão mesas na rua, servindo pratos à base de pescado, com preços acessíveis ao público.



No sábado seguinte, o Mercado São Pedro, também em Niterói, terá aulas com os chefs João Diamante, do Dois de Fevereiro (11h); Jess Hulme, do Pitanga (12h); e Frederic Monnier, consultor do Sesc (13h).



O festival faz seu evento final em 7 de dezembro, em frente às águas da Guanabara. Na Praça Mauá, as aulas serão como a chef e proprietária do Polvo Bar, Monique Gabiatti (11h); a curadora Flávia Quaresma (12h); o chef do Gruta de Santo Antônio, Alexandre Henriques (13h); e o sommelier sommelier Marcelo Copello, ensinando as melhores harmonizações entre vinhos e pescados, às 14h.



Tradicional restaurante português da Ponta D’Areia, em Niterói, a Gruta de Santo Antônio venceu dez vezes o prêmio de melhor restaurante de frutos do mar por “O Globo”, além de melhor restaurante do Brasil e quarto da América Latina pelo Tripadvisor. Aberta em 2021, a Babbo Osteria foi eleita melhor tratoria moderna de 2023 pelo guia Comer e Beber, da Veja Rio.



A versatilidade do festival se mostra em massas com frutos do mar, como no Ragazza di Pasta, do Centro; e no Mr. Lang, de Itaipu, além de combinações nordestinas, no Canto do Peixe (Centro), Dos Sertões (Icaraí) e Siri (São Francisco), até hambúrguer de salmão do Odashi (Icaraí).



O lado mais tradicional destaca nomes como o Berbigão Grill, de frente para as colônias de pescadores de Jurujuba; o arroz de polvo da Família Paludo (São Francisco). De Niterói, também participam Armazém São Jorge, Boteco Confraria, Casa Di Lucy, Fafelli, Lucca Forneria, Malbek, Namorando, Pitanga, Queen Jardim, Salve Simpatia e Torninha (Icaraí); Ancestral (Engenho do Mato), Bicho Papão (Jurujuba), Sagrado Mar (Mercado Municipal) e Único Casa na Praia (Piratininga).



Sobre o festival

Criado para movimentar toda a cadeia econômica e produtiva, da rede de pesca ao prato, o Festival Gastronomia do Mar tem patrocínio da Naturgy, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



O festival ainda tem apoio institucional da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, apoio da Fecomércio-RJ e coparticipação do Sesc e parceria educacional do Senac, além de parcerias com SindiRio e da Abrasel - representando os bares e restaurantes - e com as prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro.