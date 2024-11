Niterói: vacinação contra a poliomielite já está disponível - Divulgação

Publicado 08/11/2024 11:00

Niterói - A Prefeitura está seguindo as orientações do Ministério da Saúde que estabeleceu um novo esquema vacinal para a prevenção da poliomielite. A tradicional vacina oral contra a poliomielite (VOP), popularmente conhecida como "gotinha", foi substituída pela versão inativada (VIP), que é aplicada de forma injetável e considerada mais segura e eficaz. A vacina está disponível em todos os postos de saúde da cidade.



A VIP já faz parte do calendário de vacinação das crianças aos 2, 4 e 6 meses de vida. No entanto, agora com o novo esquema, o reforço que antes era feito com a gotinha com um ano e três meses (15 meses) e aos quatro anos foi substituído por apenas um reforço da vacina injetável aos 15 meses.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, reforça a importância dos responsáveis em manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada.



“Não deixe de procurar a unidade de saúde mais próxima e proteja o seu pequeno contra a poliomielite. A vacinação é um ato de amor e responsabilidade”.



Vale lembrar que a vacina VOP foi aplicada como reforço somente até o dia 27 de setembro, depois disso todas as doses dessa vacina foram recolhidas.



Luana Leite Siqueira, de 42 anos, mãe de Maike Siqueira Cardoi, de 2 anos, opina que sempre fará o que for melhor para o filho.



“É importante seguirmos todas as orientações das autoridades de saúde, porque vai ser sempre melhor para nossos filhos", disse.



Como será o novo esquema vacinal?



2 meses – 1ª dose (VIP injetável)

4 meses – 2ª dose (VIP injetável)

6 meses – 3ª dose (VIP injetável)

15 meses – dose de reforço (VIP injetável)



E quem já tomou a gotinha? - As crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a vacina oral (VOP) e tomaram o 1º reforço com a gotinha, deverão tomar uma dose da VIP, respeitando o intervalo de 30 dias após a última dose da VOP (excepcionalmente nesta situação). Quem já recebeu as três doses da vacina VIP e dois reforços com a vacina VOP, não precisará tomar nenhuma dose e o esquema é considerado completo.