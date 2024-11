Niterói: Cantinho Verde foi montado com apoio de funcionários da Clin - Divulgação

Publicado 09/11/2024 07:22

Niterói – Crianças da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Jorge Nassim Vieira Najjar, que fica em Ititioca, tiveram uma sexta-feira (08) especial. Eles visitaram o viveiro de mudas da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Alunos de 4 e 5 anos da unidade começaram o ano escolar trabalhando o projeto ‘Oi, meio ambiente’, a partir de doações de mudas feitas pela Clin. No local, foi montado um ‘cantinho verde’, com auxílio de funcionários da empresa, onde foi preparado um canteiro com algumas plantas, entre elas medicinais. A turminha aproveitou o espaço e plantou também alface. E agora tiveram a oportunidade de conhecer o local de onde vieram as mudas para o projeto.

“Eles fizeram todo o processo e já até colheram algumas plantas. A partir daí, surgiu esta vontade de vir ao viveiro, um espaço que a gente não conhecia, para entenderem todo o processo. A visita foi muito proveitosa, pois eles já vão entendendo a importância da natureza, do plantar, do cuidar. Na escola, eles aprenderam a adubar a terra e, aqui, eles viram o húmus, que lá não tem. Então, acabaram concluindo todas estas etapas que começamos na escola”, explicou a coordenadora da unidade, Aline Oliveira Tavares.

Os pequenos, acompanhados pelas professoras, fizeram a visita guiada, orientados pelos estagiários da Divisão de Educação Ambiental da Clin e por funcionários da empresa, responsáveis pelo viveiro. O início se deu com o aprendizado acerca das plantas medicinais, como, por exemplo, capim limão, erva cidreira e boldo, que servem para fazer chá. Depois, puderam conferir o trabalho na estufa, um local que retém o calor e proporciona um melhor desenvolvimento das plantas, e conheceram o berçário, onde as mudas ficam até os três meses. Quando atingem cerca de 60 centímetros, elas vão para outro lugar, pegam Sol e se preparam para subir o Morro da Boa Vista e, assim, servirem de base para o reflorestamento.

As crianças aprenderam, ainda, sobre as plantas ornamentais, entre outras. Os estudantes também foram à barraca da Clin, muito utilizada em eventos para exposição, e entenderam a importância da compostagem. Por fim, plantaram Girassol, que puderam levar para casa.

A professora Aloizia Rodrigues também enalteceu o passeio das crianças.

“Eu adoro plantas, fui criada com horta. Meu pai criava boi. Então, fizemos uma hortinha pequena com estes alunos. Plantamos alface e expliquei para eles a relevância disso para a alimentação. Cada dia um ia lá e regava, participaram ativamente. Depois, fomos para o canteiro. Estendemos, então, para a Clin. Foi ótimo!”, finalizou.

A visitação acontece às terças e quintas, das 8h30 às 10h, ou das 13h às 15h. A Clin solicita que seja agendada com, pelo menos, duas semanas de antecedência pelo e-mail (diea.rj.clin@gmail.com) ou pelo whatsapp (21) 99923-4908.