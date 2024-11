Niterói: expo geek acontece este final de semana no Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 09/11/2024 07:15

Niterói - As Plataformas Urbanas Digitais da Prefeitura de Niterói vão participar da feira "Niterói Expo Geek" 20024, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro, das 10h às 20h, no Caminho Niemeyer. O evento celebra a Cultura Geek, que envolve tecnologia, ficção científica, fantasia, jogos, cinema, quadrinhos e anime. Esta segunda edição integrará tecnologia ao universo dos games.



O Projeto Plataforma Urbana Digital, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, o terá um estande exclusivo com demonstrações de dispositivos tecnológicos utilizados nas atividades pedagógicas oferecidas gratuitamente pelas Plataformas Urbanas Digitais da Engenhoca e do Viradouro, como robótica, imersão com óculos de realidade virtual, drones, impressão 3D, Osmo Tangram e área gamer e workshops sobre Tecnologia em parceria com o projeto Include Meninas da UFF.



As Plataformas levarão uma caravana com mais de 100 alunos e usuários para participarem dos dois dias de evento. Essa atividade faz parte da ação Intercâmbios Digitais, que visa ampliar o acesso a novos ambientes e experiências, promovendo o aprendizado por meio da tecnologia e da troca de conhecimentos.



O Niterói Expo Geek surgiu como único evento público do país voltado para a cultura Geek. A programação contou com atividades para todos os públicos, como: quadrinhos, games, RPG, cosplay, Kpop, shows, feiras, painéis, concursos, gastronomia, oficinas, karaokê, debates, competições e cinema. A Expo Geek se consolida como o grande evento temático da cidade de Niterói (RJ).



Serviço:

Plataformas Digitais na Niterói Expo Geek

Local do Evento: Teatro Popular Oscar Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói.

Inscrições através do Link: https://plataformadigital.niteroi.br/

Programação completa: https://www.niteroiexpogeek.com.br

Transporte gratuito de ida e volta, com saída das PUDs:



Engenhoca

Data: Sábado, 09/11

Endereço de saída: Praça José Vicente Sobrinho, s/nº – Engenhoca

Horário de saída: 9h30 | Retorno: 12h



Viradouro

Data: Domingo, 10/11

Endereço de saída: Rua Nossa Senhora das Graças, 474 – Viradouro/Santa Rosa

Horário de saída: 9h30 | Retorno: 12h

Classificação: Livre



*Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Participantes menores de 18 anos precisam trazer uma autorização de participação preenchida pelo responsável legal.



*Atividade gratuita, transporte de ida/volta para os inscritos através das PUDs!



Não perca essa oportunidade de explorar o universo geek com as Plataformas Urbanas Digitais