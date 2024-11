Solar do Jambeiro: palco para debate gratuito no próximo dia 21 - Divulgação

Solar do Jambeiro: palco para debate gratuito no próximo dia 21Divulgação

Publicado 10/11/2024 10:00

Niterói - Celebrando o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, o Solar do Jambeiro, em parceria com as Bibliotecas Populares de Niterói, promove na quinta-feira, 21 de novembro, às 14h, o debate Ancestralidade e Afrotopia.

Realizado pela poeta mineira e ativista Ana Cruz, o encontro trata sobre o entendimento da tese do “futuro ancestral” na construção de um projeto político presente. O evento é gratuito e com classificação indicativa livre.



SERVIÇO:

Debate sobre Ancestralidade e Afrotopia, com Ana Cruz

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Horário: 14h

Rua Pres. Domiciano 195, São Domingos, Niterói

Classificação livre

Atividade gratuita