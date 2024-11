Rodrigo Neves: curso executivo sobre segurança pública na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 11/11/2024 08:46

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, participa de um curso executivo sobre segurança pública na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, a partir desta segunda-feira (11/11). Rodrigo faz parte de um grupo de 25 lideranças dos setores público e privado selecionado pela Comunitas para conhecer as melhores experiências internacionais no combate ao crime organizado.

“Vou participar de uma semana intensa de trabalho na Universidade de Columbia com o tema da segurança pública e prevenção à violência urbana, inclusive com relação à pessoa em situação de rua”, disse Rodrigo Neves.

Durante o segundo mandato como prefeito, em 2019, Rodrigo criou o Pacto Niterói contra a Violência, um conjunto de ações voltadas para a prevenção e combate ao crime na cidade que incluíram investimento municipal no aumento do policiamento ostensivo e programas de apoio a famílias carentes. As ações foram responsáveis pela queda acentuada dos índices de criminalidade em Niterói.

Além de Rodrigo Neves, outras lideranças políticas participam do curso, como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Campos, prefeito reeleito de Recife, Eduardo Cavaliere e Ricardo Nascimento Mello Araújo, vice-prefeitos eleitos do Rio e de São Paulo.