Corte Momesca de Niterói: data do evento mudou para dezembro, na Viradouro - Divulgação

Corte Momesca de Niterói: data do evento mudou para dezembro, na ViradouroDivulgação

Publicado 11/11/2024 15:45

Niterói - A festa para escolha da nova Corte, Rei Momo, Rainha e Princesas, foi transferida para o dia 21/12, a partir das 14h, na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto. A realização é da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), com entrada franca. A novidade especial desta festa serão as apresentações dos sambas enredos das escolas de samba que desfilam, oficialmente, na passarela do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. As candidatas e candidatos a Rainha e Rei Momo são indicados pelas escolas de samba de Niterói.



O evento já tradicional recebe personalidades do mundo do samba, autoridades da cidade, além de todos os candidatos a Rei Momo e candidatas a Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025.



A Corte Momesca eleita terá o papel de representar o Carnaval de Niterói em eventos oficiais, além de carregar a alegria e tradição do samba niteroiense antes e durante todo o Carnaval da cidade.



Para o presidente da Neltur, André Bento, Niterói tem a raiz do bom e animado carnaval, que ganhou maior visibilidade e impacto ao turismo com o desfile oficial sendo realizado no Caminho Niemeyer. O esquenta começa, nesta cadeia produtiva e cultural com os ensaios nas quadras e a tradicional escolha da Corte Momesca.



Cronograma do evento



Primeiro Bloco



Abertura do evento pelas Escolas de Samba do Grupo C



1- Bem Amado

2- Cacique da São José

3 -Balanço do Fonseca

4- Galo de Ouro

Segundo Bloco



Apresentação das Escolas de Samba do Grupo B e primeira entrada do Candidatos a Rei Momo



1 – Tá Rindo Por Quê?

2- Mocidade Independente de Icaraí

3 – Banda Batistão

4 – Paraíso do Bonfim



Terceiro Bloco



Continuação da apresentação das Escolas de Samba do Grupo B e Primeira entrada das candidatas à Rainha



1 – Combinado do Amor

2 – Garra de Ouro

3 – Sabiá

4 – Unidos do Sacramento



Quarto Bloco



Apresentação das Escolas de Samba do Grupo A e Segunda entrada dos candidatos a Rei Momo



1 – Império de Charitas

2 – Alegria da Zona Norte

3 – Império de Araribóia

4 – Magnólia Brasil



Quinto Bloco



Continuação da apresentação das Escolas de Samba do Grupo A e Segunda entrada das candidatas à Rainha



1 – Unidos da Região Oceânica

2 – Folia do Viradouro

3 – Souza Soares

4 – Experimenta da Ilha da Conceição



- Show da Escola de Samba Campeã do Carnaval 2024, Experimenta da Ilha

- Anúncio do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2025



Serviço



Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025 e Revelação dos Enredos das Escolas de Samba

Data – 2 de Dezembro de 2024

Local – Quadra da Unidos do Viradouro – Av do Contorno 16, Barreto, Niterói – RJ

Horário – 13h

Entrada franca