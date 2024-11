Niterói: equipe da campanha recebeu as medalhas de ouro e prata com as peças "Pneu Plaza Hotel" e "Hotel Balde" - Divulgação

Niterói - A Prefeitura da cidade foi destaque na noite desta sexta-feira (8), durante a cerimônia do Prêmio Recall de Criação Publicitária, um dos mais prestigiados do setor publicitário no Brasil, realizada em São Paulo. A campanha contra a dengue, desenvolvida para o Município, foi duplamente premiada na categoria Impressa, recebendo as medalhas de ouro e prata com as peças "Pneu Plaza Hotel" e "Hotel Balde". Criativas e bem-humoradas, as peças ilustram formas eficazes de prevenir a dengue.



A eficácia do controle da dengue em Niterói é resultado de uma combinação de estratégias: no trabalho dos agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que visitam cerca de 5 mil imóveis diariamente, combatendo focos de mosquito; nos mutirões de combate ao mosquito; e na parceria entre a Secretaria de Saúde, a Fiocruz e o World Mosquito Program (WMP) no Projeto Wolbachia.



Wolbachia

Niterói é a primeira cidade brasileira a ter o seu território 100% coberto pela Wolbachia. No Brasil, o projeto é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com financiamento do Ministério da Saúde, em parceria com os governos locais. O método é baseado na inserção da bactéria Wolbachia – presente em cerca de 60% dos insetos na natureza, mas ausente no mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue – nos ovos do mosquito em laboratório. Com a bactéria, esses mosquitos não são capazes de transmitir os vírus causadores da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, tornando-se, assim, inofensivos.