Coro Aprendiz Musical: um dos eixos do Programa Aprendiz a participar da bela homenagem a Paulinho da Viola no Theatro MunicipalDivulgação

Publicado 11/11/2024 16:10 | Atualizado 11/11/2024 18:47

Niterói - Para comemorar o aniversário de 451 anos da cidade de Niterói e o encerramento do ano letivo no Programa Aprendiz Musical em 2024 uma surpresa muito especial foi preparada para o público da cidade. Trata-se de um espetáculo único, que passa pela genialidade da vida e obra do mestre Paulinho da Viola.

‘Paulinho da Viola Infinito’ é o segundo espetáculo musical do maior programa de inclusão social através da música no Brasil, e promove um mergulho no repertório do sambista, através de suas letras, melodias e arranjos icônicos. A pré-estreia exclusiva para alunos da casa, familiares, direções escolares e autoridades acontece no dia 21, e as apresentações abertas ao público serão nos dias 22 e 23, às 19 horas, no Theatro Municipal de Niterói, com entrada franca e sujeito a lotação.

O musical é uma celebração a este grande nome da música brasileira. A peça reúne os grupos de Orquestra e Coral do Aprendiz e mistura música, teatro e poesia para contar a trajetória de Paulinho da Viola desde a infância até a consagração, com o mar e o samba como metáforas centrais. A narrativa evoca encontros com lendas do samba, como Clementina de Jesus e Cartola, e recria momentos marcantes, como o ambiente do Zicartola, onde Paulinho conheceu grandes nomes do gênero. Com uma abordagem entre realidade e fantasia, a peça reflete sobre temas como tempo, memória e identidade cultural, exaltando o legado atemporal do artista.

O Prefeito Axel Grael lembrou da riqueza cultural do artista."Celebrar Paulinho da Viola é celebrar a essência do nosso povo e a riqueza de nossa cultura. Este espetáculo nos convida a resgatar nossas raízes e a importância do samba como uma forma de resistência cultural. Paulinho da Viola é um símbolo de tudo isso, e o Aprendiz Musical é uma ponte essencial para que jovens talentos possam se conectar com essa herança", destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Já o Secretário Executivo de Niterói, André Diniz, falou sobre o orgulho do Aprendiz Musical para a cidade. "O Aprendiz é hoje o maior programa de iniciação musical em escolas públicas do país, com cerca de 10 mil alunos. É um orgulho da nossa cidade e nada melhor do que termos a apresentação de fim de ano do Aprendiz nas celebrações dos 431 anos de Niterói. É um espetáculo que homenageia o Paulinho da Viola e une a música, ao teatro e a poesia para contar a história de um dos grandes nomes da nossa música. Será um momento de celebração e uma oportunidade para os jovens músicos vivenciarem esse intercâmbio artístico, que contribui significativamente para a profissionalização deles", ressalta o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.

Em 2023 o Programa Aprendiz realizou, com muito sucesso, seu primeiro musical, ‘Passarim – uma homenagem a Tom Jobim’. Esta é uma linguagem nova que o Aprendiz está explorando, após incluir em sua grade inovações no currículo, como as aulas de Teatralidades e oficinas do Projeto Decola – oferecendo aos alunos novas oportunidades de aprendizagem.



PARCERIA COM A EDUCAÇÃO



"O Aprendiz Musical é um projeto muito especial, que permite aos nossos estudantes viver novas experiências, como esse concerto. Homenagear o Paulinho da Viola é uma oportunidade singular de aproximar os nossos jovens da música popular brasileira, e de reconhecerem o valor da nossa cultura através de canções que traduzem a nossa história. Será, sem dúvida, um momento memorável", disse o Secretário de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques



PREPARANDO OS ALUNOS



“Trabalhar com esses jovens em um espetáculo sobre Paulinho da Viola foi uma experiência marcante. Para muitos deles, era o primeiro contato com o teatro, então, além de aprender a se expressar no palco, foi uma vivência duplamente inédita, já que Paulinho também era uma grande novidade. Ele é um artista que os alunos não conheciam a fundo, mas que se revelou fascinante, e é emocionante ver a música brasileira alcançando uma geração tão jovem. Foi incrível observar o interesse desse grupo em aprender. Eles se dedicaram intensamente e com vontade, o que transformou o processo, apesar das dificuldades naturais do teatro e da exposição que ele exige”, disse o Diretor do Musical, Marcelo Alvim.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade.

O Aprendiz Musical está presente em 100% da rede de ensino fundamental, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas. Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos. O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



REPERTÓRIO:



01 -Timoneiro

02- Eu Canto Samba

03- Pagode do Vavá /Bêbado Samba

04- Coração Imprudente

05- 14 anos/Pecado Capital

06- Meu Mundo é hoje

07 - Onde a dor não tem razão

08 - Paisagem útil

09 - Sinal fechado

10 - Argumento

11 - Dança da solidão

12- Talismã

13 - Mar grande

14 - Foi um rio que passou



FICHA TÉCNICA:



Direção Musical: Flávio Mendes

Roteiro: Cilene Guedes

Direção Cênica: Marcelo Alvim

Regência: Evandro Rodriguese

Regência do Coro: Landro Campanate

Preparação Vocal (Canto): Fátima Mendonça e Márcio Carvalho

Preparação Vocal (Voz Falada): Marcelo Alvim e Márcio Carvalho

Arranjos: Edardo Louro e Flávio Mendes

Direção de Arte (Cenário, Figurino e Adereços): Rebecca Cardoso

Assistente de Direção e Corpo: Ruan Guimarães

Assistente de Figurino: Thatiane Abreu

Assistente de Cenário: Marcela Anjos

Identidade Visual: Elaine Backer

Iluminação: Tadeu Freire

Som: Arton Arraes



MÚSICOS CONVIDADOS:



Cavaquinho – André Mohamad

Percussão – Ayres d’Athayde e Douglas Amaral

Piano – Rafael Simonaci

Violão de 7 cordas – Leonardo Paiva



SERVIÇO:



Evento: Paulinho da Viola Infinito | Orquestra e Coro Aprendiz Musical

Datas: 21/11 - Pré-estreia - Somente convidados; Dias 22 e 23/11, aberto ao púbico

Horário: 19h

Duração: 120 min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Classificação indicativa: Livre

Entrada Gratuita / Sujeito a lotação